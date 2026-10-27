僑委會、外交部調查徐佳青 卓榮泰：3個月內出爐 司法程序是另一回事

僑委會前委員長徐佳青因遭控濫用公器請辭，日前僑委會舉辦僑務會議期間為徐佳青慶生，再遭批評公私不分。民眾黨立院黨團總召陳清龍今於立法院會質詢時指出，針對徐佳青的專案調查要多久時間？行政院長卓榮泰答詢表示，僑委會跟外交部的調查3個月要出來，司法的程序是另外一回事。

陳清龍質詢時指出，徐佳青出國42次，花費2300萬元公帑，個人口袋也領了420萬元。徐佳青把兒子包裝成攝影官，讓先生在美國開公務車，全家借公務名義度假，過程經不起立法院檢驗，因此自請下台。但前兩天卻看到僑委會辦理僑務會議時，為徐佳青辦理惜別餐會，這是公私不分，給民眾觀感不好。

陳清龍指出，代理委員長李妍慧日前稱，對徐佳青的專案調查不用一年，請問卓榮泰，這樣的調查還要多久？

卓榮泰答詢，先說不要引起誤會，當天的惜別晚宴對象是委員，不是個人，但委員卻混為一談；再來，調查報告除了僑委會，外交部也要調查，也有其他程序在調查，「我會要他們盡快處理」。

陳清龍再追問，卓榮泰身為行政首長給命令，調查要多久？李妍慧答詢，調查小組在她上任第二天就成立了，成立之後要保持中立，她就不介入會內的行政調查，另外司法調查也開始了。

陳清龍表示，他知道成立了，但調查要多久？卓榮泰回答，這牽連到很多國家，是長時間的事情，希望僑委會跟外交部的調查盡快，司法的他無法掌握。陳接著追問，1個月還是3個月？卓答詢，「僑委會跟外交部的調查3個月要出來，司法的程序是另外一回事。」