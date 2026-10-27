駐索馬利蘭代表投書 籲支持台灣參與國際刑警組織

駐索馬利蘭代表羅震華投書索國媒體「非洲之角外交家」指出，台灣具備打擊跨國犯罪的專業能力，卻因政治因素被排除在國際刑警組織（INTERPOL）之外，他呼籲國際社會支持台灣以觀察員身分實際參與該組織會議、機制及活動，共同強化全球安全網絡。

「非洲之角外交家」（Horn Diplomat）主要報導非洲之角及中東地區的政治、外交、安全與發展議題，25日刊登羅震華題為「全球治安不容缺口：台灣為何應加入國際刑警組織」（No Gaps in GlobalSecurity: Why Taiwan Belongs in INTERPOL）的投書。

羅震華表示，隨著網路詐騙、洗錢、人口販運及組織犯罪日益跨國化，國際警政合作對維護全球安全至關重要。索國及非洲之角地區位處亞丁灣沿岸，鄰近全球最繁忙的海上航運路線之一，其區域安全與全球穩定息息相關。

他指出，台灣與索國共同致力維護和平、民主及法治，均深知實質參與國際事務及維護全球安全的重要性。

羅震華強調，台灣已具備打擊跨國犯罪的專業能力。2026年台美執法機關合作，破獲了一起涉及太子集團（Prince Holding Group）的重大國際詐騙和洗錢案。台灣的偵查成果榮獲「艾格蒙聯盟最佳案例獎」（Best Egmont Case Award），並獲得國際認可。

他表示，台灣迄今仍因政治因素遭排除於國際刑警組織之外，無法直接連接該組織的I-24/7全球警察通訊系統，影響即時犯罪情資交換及跨國聯合偵查，形成全球治安防護網的缺口。

他援引國際刑警組織章程第2條指出，該組織力求各國刑事機關間盡可能地相互合作，這項原則應超越政治考量。因此，台灣尋求以觀察員身分實質參與國際刑警組織的會議、機制和活動，使台灣警方能夠分享專業知識、交流情報，並為國際安全做出貢獻。

他表示，全球安全緊密相連，唯有強化國際合作，確保有能力的夥伴加入貢獻，才能建立更安全、更具韌性的世界，並以「台灣一起拚，世界更安全」呼籲國際社會共同支持台灣參與國際刑警組織。