卓榮泰喊立院需韓國瑜開補藥 許宇甄批：你才是憲政病灶

行政院長卓榮泰今日回應立法院長韓國瑜院長批評不副署讓台灣民主「腎虛」，表示立法院「先天條件不良」，後天要靠韓國瑜提其他補藥。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，卓榮泰真是病得不輕，自己才是造成憲政失序的病灶，卻還裝成神醫，開出一帖又一帖傷害民主的毒藥。

許宇甄說，行政院一再拒絕副署國會三讀通過的法案，把憲政制度搞得烏煙瘴氣，現在竟然還有臉怪立法院？台灣民主最大的問題，就是卓榮泰把行政權當成自己的特權。

許宇甄指出，卓榮泰口口聲聲要求行政、立法互相尊重，實際上卻是「行政院最大、國會只能聽話」。立法院依法三讀通過的法案，行政院不滿意就不副署。國會履行監督職責，卓榮泰就扣上違憲帽子。請問卓榮泰，中華民國憲法哪一條規定，行政院長可以憑自己的政治好惡，挑選要遵守哪些法律？難道卓榮泰自認是行政院長兼大法官，還能順便當立法院長？

許宇甄質疑，行政院對立法院決議有重大異議，可以依法提出覆議，但覆議遭否決後，卓榮泰卻不執行法律，後來其他法案乾脆不副署。當憲政制度不符合民進黨的政治利益，就乾脆拒絕遵守，這叫什麼民主？卓榮泰今天大談憲政精神，卻連最基本的權力分立都不管，根本是自己放火，還假裝消防隊來救火。

許宇甄批評，賴政府最荒謬的地方，就是一邊高喊民主，一邊不斷破壞民主制度；一邊要求朝野合作，一邊把國會監督視為敵對行為。行政部門只會批判立法院，卻不願好好面對軍警消待遇、老人健保補助等攸關人民權益的法案，荒謬至極。

許宇甄強調，台灣民主不是先天不良，而是後天被賴政府折騰得遍體鱗傷。卓榮泰別再裝神醫，自己就是憲政病灶，還不斷開出不副署的毒藥。真正該被治療的不是立法院，而是賴政府無法無天的權力傲慢。