韓國瑜拋「天使魔鬼論」 林楚茵：真正讓台灣人活在恐懼的是中共

立法院長韓國瑜昨替台北市長蔣萬安站台時談及「天使與魔鬼論」，民進黨立委林楚茵今反批，真正讓台灣人活在恐懼裡的「惡魔」是中共，並質疑韓國瑜面對中國長期打壓台灣，是否曾說過半句重話。

林楚茵今表示，韓國瑜站台時高談「天使與魔鬼論」，替蔣萬安洗白、塑造成受害者，但面對她所稱「整天霸凌台灣的威權惡魔中共」，韓國瑜卻未曾嚴厲批評。

林楚茵並提到，藝人蔡康永低調參加民進黨台北市長候選人沈伯洋活動後，遭中國方面施壓，之後在微博發文稱「從未支持台獨」。她形容此事如同當年周子瑜事件，質疑台灣藝人再度面臨政治壓力。

林楚茵也稱，沈伯洋、矢板明夫、黃逸豪等人都曾遭遇中國跨國鎮壓或威脅，批評藍白阻擋國安相關法案，韓國瑜身為立法院長卻未積極處理，「真是鱷魚的眼淚。」

林楚茵另指，蔡康永先前受邀出席蔣萬安造勢場合時，台北市文化局長蔡詩萍在場，並稱蔡康永還必須換下黑西裝、配合活動 dress code。林楚茵批評，「前有中共逼迫下跪道歉，後有國民黨強迫配合演出」，兩者手法如出一轍。

林楚茵最後表示，韓國瑜仍在台上以「魔鬼」指桑罵槐，但真正讓台灣人活在恐懼裡的是中共；她並批評蔣萬安與國民黨若持續配合中共威嚇台灣人民，就是「惡魔旁邊遞刀子的惡魔小弟」。