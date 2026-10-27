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吳志中：台灣致力於與民主政體打造可信賴的供應鏈

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部政務次長吳志中今天上午出席福爾摩沙俱樂部台北年會。記者張文馨／攝影
外交部政務次長吳志中今天上午出席福爾摩沙俱樂部台北年會。記者張文馨／攝影

外交部政務次長吳志中今天上午出席福爾摩沙俱樂部台北年會表示，與許多歐洲國家從俄烏戰爭深刻體驗一樣，台灣每天都感受到來自對岸的壓力，面對北京的挑戰和威脅，台灣已是主權獨立國家，不需要另外宣布獨立來激怒中國，台灣致力於與民主政體打造可信賴的供應鏈

福爾摩沙俱樂部今天舉行民主可信賴科技論壇，討論AI與無人機科技連結台灣與歐洲。吳志中表示，一年前大家討論海底電纜，開啟風險管理，如今在俱樂部領導下，將討論AI與無人機。

吳志中表示，台灣對自由世界最大貢獻不只是生產製造出來的東西，而是台灣提供可信賴夥伴關係；全球有九成AI伺服器和先進半導體都在台灣生產，歐洲有非常深厚工業基礎，台灣可與歐洲國家結合彼此優勢，擴大規模，並降低對其他科技的仰賴程度，兩者結合將可讓彼此成為不可或缺夥伴。

外交部政務次長吳志中今天上午出席福爾摩沙俱樂部台北年會。記者張文馨／攝影
外交部政務次長吳志中今天上午出席福爾摩沙俱樂部台北年會。記者張文馨／攝影

吳志中 供應鏈 外交部

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