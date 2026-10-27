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羅列軍警待遇條升現況 卓榮泰：達立院要求半年內提出保障措施

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）與主計長陳淑姿（左）上午一起出席立法院列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（右）與主計長陳淑姿（左）上午一起出席立法院列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影

立法院日前協商時要求，行政院應在今年度總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例相關修正案，及其他有關軍公教保障措施。行政院長卓榮泰今天羅列多項調整，稱政院已於9月24日將完整內容行文立法院，達半年內提出軍公教保障的措施。

卓榮泰說，行政院2025年至今核增多項待遇，包括國軍志願役勤務加給、戰鬥加給、警勤加給刑事加成、繁重加成、危險加給加成、教師鐘點費、導師及特教職務加給、行政工作獎金。連同今年7月起的專業加給及主管加給各調增2000元，及明年度通案調整待遇4％，政府投入強化軍公教警消整體待遇與權益經費累計已達995億元，且近10年已累計加薪5次。

他提到，軍職人員從2016年至今，二等步兵待遇支給增加1萬8705元，調幅48.43％；少尉排長增加2萬6295 元，調幅48.32％；少校連長增加2萬7025元，調幅38.45％；警察人員部分，警佐三階警員到警正一階分局長，待遇支給增加1萬1360元到2萬4250元間，調幅 23.5％到32.8％，警察退休權益也已有所提升，年資35年所得替代率可達69％

他說，行政院已於9月24日將完整內容行文立法院，達到半年內提出軍公教保障的措施。

立法院會去年三讀修正通過軍人待遇條例，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給3萬元。另通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得替代率，應依退休人員審定的退休年資計算，最高可達80%。

但行政院不滿修法違背預算法與憲法精神，已提出釋憲等待憲法法庭判決。

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