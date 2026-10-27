明年總預算歲入歲出達3.9兆、未償債創精省以來新低 卓榮泰籲立院支持

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告明年度總預算案編製經過時說，這是一本兼顧國家財政、嚴守財政紀律的平衡預算，落實6大領域重點施政，盼立法院支持並盡速完成審查。

行政院會8月20日通過明年度總預算案，明年歲入與歲出皆編列3兆9266億元，加計債務還本1790億元，尚須融資調度1790億元，全數以舉借債務支應，維持同額還本及實質無舉債；預估至明年底累計債務未償餘額6兆7579億元，較今年底減少2.9個百分點，符合公共債務法規定，且創精省以來新低。

卓榮泰報告指出，我國AI等相關出口大幅增加，傳產貨品出口亦回溫，國內上市櫃公司獲利亮眼，帶動股利發放及企業加薪，加上軍公教人員調薪，有助支撐民間消費，且國內半導體供應鏈廠商擴展廠房設備，投資力道強勁，政府啟動AI十大建設，預期明年度台灣經濟延續高成長趨勢，可達6.04%。

針對6項重點施政，卓榮泰報告說明，第一是科技發展整體規模達2292億元，較今年度增加327億元。AI十大建設總計406億元；第二是社會福利整體支出達1兆3438億元，較今年度增加3455億元，其中台灣人口對策新戰略家庭支持篇編列3730億元，較、今年度增加1997億元，主要用於發放兒少成長津貼。

卓榮泰表示，第三為韌性安全，參酌北大西洋公約組織標準，國防部主管預算加計海巡署及退輔會相關預算，國防經費為1兆1225億元，超過GDP3％，治水經費合計591億元；第四是軟實力升級，教育經費連同特別預算、地方政府應邊數達9578億元、文化預算合計659億元、體育經費合計276億元。

卓榮泰指出，第五為公平分配，普發現金編列2357億元、調升現職軍公教人員待遇4％及退休軍公教人員退休金5.89％，合計799億元，其中中央編列392億元，對地方政府補助達1兆3579億元，較今年度增加1929億元、約16.6％。第六為永續成長，編列中小微企業轉型升級協助措施250億元、公共建設經費7288億元。

對於先前立法院已排定報告115年度追加預算，卻因颱風延期，他說，期許本年度追加預算得以在期限內完成審議，讓行政院依法執行，對於穩定民生、安定經濟、加碼社會福利、提升軍公教待遇、及馬太鞍溪、非洲豬瘟後續去化事件、強化及防需求、啟動兒少津貼津貼等計畫全面開展，請立法院支持，行政院完全配合安排。