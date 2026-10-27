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陳以信：民進黨舉債1790億發一萬叫共享紅利 抹黑國民黨還稅兩萬買票

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

針對民進黨批評國民黨普發兩萬元是「債留子孫」、「政策買票」，國民黨文傳會主委陳以信今批評，政府明年度總預算規畫舉債1790億元，卻還編列普發一萬元經費，國民黨主張運用今年超徵稅收還稅於民，不增加舉債負擔，民進黨竟倒打一耙，自己舉債發一萬叫共享紅利，國民黨還稅發兩萬叫政策買票？民進黨才是債留子孫、欺騙人民。

陳以信指出，今年前九月稅收較去年同期增加超過7000億元，國民黨主張優先運用超徵稅收普發兩萬元，讓全民共享經濟成果，目前法案已逕付二讀，最快選前就可三讀表決。反觀民進黨，去年反對普發一萬，今年自己卻拿普發一萬當政績，現在又反對國民黨普發兩萬，根本是「別人發錢叫買票，自己發錢叫德政」，雙重標準到了極點。

陳以信表示，民進黨不只普發現金雙標，連老人健保補助也是如此，民進黨地方候選人爭相承諾補助老人健保費，中央政府卻全力反對修法，十位參選縣市長的民進黨立委更在表決時集體缺席；他批評，地方拚命開支票，中央拚命擋福利，拜票搶第一，表決躲最後，民進黨才是把老人福利當成選舉工具。

陳以信表示，國民黨推動超徵還稅普發兩萬元、中央補助長者健保費，就是要讓經濟成果全民共享，讓長者獲得公平照顧。他諷刺，民進黨自己舉債，卻罵別人債留子孫；自己發錢，卻罵別人政策買票；自己反對老人福利，卻讓候選人到處開支票，」民進黨不要再顛倒是非、欺騙人民。

陳以信 民進黨 國民黨

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