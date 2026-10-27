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歐洲議會議員：歐洲建立哪些夥伴關係 北京無權置喙

中央社／ 台北27日電

福爾摩沙俱樂部台北年會代理主席柯理和今天在論壇表示，歐洲議會呼籲與台灣加強合作，北京無權置喙歐洲要建立哪些夥伴關係；外交部政務次長吳志中說，一個更強健、自主的歐洲，與可信賴台灣具有互補性。

福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）及外交部今天合辦「民主可信賴科技論壇：以人工智慧與無人機科技連結台灣與歐洲」。

柯理和（Rihards Kols）致詞時表示，現在正值危險時刻，各方會晤、理解彼此擔憂，及找出互助之處至關重要。歐洲與台灣有許多共通點，都希望能自由且安全地生活，希望生意能成功，希望自己的任何決定能免於他人懲罰。

柯理和指出，歐洲與台灣互助之處很多，台灣在半導體、電子產品及無人機產業，與歐洲在製造、工業科技相當契合。國會議員的角色是要介接雙方，並協助創造合作的條件，同時重視安全問題。

柯理和強調，歐洲學到依賴的昂貴教訓，長久以來將俄羅斯能源當做商業事務，忽略其中的政治籌碼警訊。歐洲不能重蹈覆轍，尤其是工廠運作、通訊及國防系統的科技，在採購系統前，必須知道是誰在控制、數據輸送去哪、維修及供應商斷訊時應處。

柯理和提到，今天論壇聚焦人工智慧及工業5.0，應要讓企業更容易找到可信賴夥伴、測試科技。此實務途徑也應適用無人機，烏克蘭對俄羅斯進犯的防禦能力展現無人機設計快速改變，以及無人機即時產製、維修以及包裝設備的重要性。

柯理和說，歐洲議會呼籲改善市場准入、為投資者提供更大確定性，並在關鍵技術領域與台灣加強合作，這對企業投資、研究者尋求工業夥伴、製造商尋找可信賴供應商至關重要。北京無權決定歐洲民眾要與誰會面，或要建立哪些夥伴關係，歐洲與台灣應有信心追求互惠的機會。

談及論壇主題，吳志中致詞時指出，威權國家將這些科技當作脅迫工具，也將相關供應鏈當作改變現狀的手段。台灣位處世界高科技生態系的心臟位置，對自由世界貢獻良多，不僅是因台灣的產品，而是台灣的產製方式及供應鏈被夥伴所信賴。

吳志中提到，台灣從自身經驗學到韌性不能被當作理所當然，這也是為何台灣致力建立非紅供應鏈，重視安全、透明以及免於脅迫控制。這也是為什麼台灣與「福爾摩沙俱樂部」合辦此論壇，一個更強健、自主的歐洲，與可信賴台灣具有互補性。

歐洲議會 歐洲 北京

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