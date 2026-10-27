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涉送關廟麵遭查賄選 黃永昌出席抽籤再喊冤：司法不能成選舉工具

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
黃永昌今出席候選人號次抽籤時批評「當司法迫害成為選舉工具，全民要一起唾棄」，並喊出「不怕檢驗、事實會說話」。記者張策／攝影
黃永昌今出席候選人號次抽籤時批評「當司法迫害成為選舉工具，全民要一起唾棄」，並喊出「不怕檢驗、事實會說話」。記者張策／攝影

國民黨新北市議員黃永昌日前因涉嫌透過地方人士發放關廟麵賄選，遭檢調搜索、約談，法院裁定100萬元交保。黃永昌今出席候選人號次抽籤時再度為此案喊冤，強調產品含稅價格雖為30元，但廠商另贈送同款產品，實際攤算每包約29.6元，批評「當司法迫害成為選舉工具，全民要一起唾棄」，並喊出「不怕檢驗、事實會說話」。

黃永昌表示，檢調偵辦期間，服務處主任等人均配合調查，相關資料也已提供。他指出，採購產品帳面價格雖為含稅30元，但廠商另贈送12箱、共360包相同產品，若一併計算，實際每包成本約29.6元，認為外界對文宣品價值的認定與實際採購情況有所落差。

黃永昌表示，自己參與地方政治多年，對選舉期間什麼物品可能涉及賄選都有所了解，質疑若只以單一商品市價作為判斷依據，可能無法完整反映實際採購成本。他強調，不怕司法檢驗，但盼相關調查能回歸事實。

黃永昌並稱，「當司法迫害成為選舉工具的時候，全民要一起唾棄」，民主社會應保障人民參政權，隨後帶領現場支持者高喊「不怕檢驗，事實會說話；司法要公平，人民要公正；永昌不退縮，民主向前行」。

新北地檢署10月7日曾指揮調查局新北市調查處、新北市刑大及三峽警分局等單位，搜索黃永昌服務處、住處等地，並約談8名被告及21名證人。檢方認為黃涉嫌違反公職人員選舉罷免法，複訊後聲請羈押禁見；新北地院則認犯罪嫌疑重大，但以100萬元交保取代羈押，另限制住居及出境、出海8個月，並禁止接觸尚未到案證人。

黃永昌目前尋求新北市第8選區土城、樹林、三峽、鶯歌市議員六連霸。此前他也曾因公費助理費案遭起訴，一審法院認定相關款項雖有不實申報，但未挪為私人用途，不構成貪污，改依使公務員登載不實罪判刑1年、緩刑3年，並命向公庫支付200萬元；二審維持原判。

黃永昌 賄選 司法 新北市選舉

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