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韓國瑜稱不副署讓民主腎虛 卓榮泰：靠韓院長提補藥

中央社／ 台北27日電

立法院長韓國瑜指行政院不副署讓台灣民主「腎虛」。行政院長卓榮泰今天說，要維護民主制度，行政、立法兩院互相尊重是必要條件。他問立法院是否依憲法、預算法精神與行政院討論，「若先天條件不良，後天要靠韓院長提其他補藥」。

媒體報導，韓國瑜日前為國民黨議員參選人許原榮站台時，批評執政黨大罷免、行政院不副署已讓台灣民主「腎虛」，需要「六味地黃丸」，讓更多正派政治人物當選。

立法院上午繼續進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪表示，民主得之不易，要維護民主制度更是要集體努力。從最近九合一選舉就知道，台灣已經是一個高度、健全的民主制度在運作，行政、立法兩院互相尊重，這是必要的條件。

卓榮泰說，行政院依照憲法所做的合憲行為，都不會破壞憲政，「請教立法院，是不是也是依照憲法、預算法精神，在跟行政院做預算、法案的討論」，如果先天條件不良，後天就需要靠韓院長提其他補藥來補了。

韓國瑜 卓榮泰 副署

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