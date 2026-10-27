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指國台辦藉張凌赫操作統戰 邱垂正：不單純的交流 特別是選前易生紛擾

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
陸委會主委邱垂正上午出席立法院列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影
陸委會主委邱垂正上午出席立法院列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影

中國大陸藝人張凌赫日前申請來台辦見面會，遭陸委會以其配合統戰、政治言論和活動內容不明確否准。陸委會主委邱垂正今強調，張凌赫在選前敏感時刻來台，且微博有矮化、消滅我國主權的貼文，容易引起社會的紛擾，因此現階段是不適合。

行政院院長卓榮泰今率行政團隊赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案，並備質詢。邱垂正被問及中國大陸未來是否有可能再透過藝人介入選戰？他表示有可能，比如張凌赫。台灣歡迎中共的藝人，在相互尊重、對等尊嚴的原則下交流，政策沒有改變。

邱垂正說，張凌赫先前遭民眾檢舉，在微博有矮化、消滅我國主權的貼文，這部分當然所有藝人都一樣，如果有矮化或者是消滅我國主權言論，我方當然是不歡迎，因為這個就不是單純交流，已經有政治色彩。

邱垂正強調，張凌赫在國台辦操作下參加海峽論壇，國台辦記者會也多次操作張凌赫來台。陸委會對這種充滿政治色彩、統戰操作且不單純的交流，特別是選前來，更容易引發社會紛擾。他認為，張凌赫在想來台還要再過一陣子，在去統戰化、去政治化、去政治風險後，以目前充滿政治色彩跟統戰操作，容易引起社會的紛擾，現階段是不適合。

國台辦 邱垂正 張凌赫

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