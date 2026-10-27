蔡康永稱不支持台獨 邱垂正：台灣人民自由選擇不應被中共干預或威脅

藝人蔡康永日前現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競總成立後，在微博發文指從未支持台獨。陸委會主委邱垂正今受訪，被問及是否會認為中國大陸介選？他回應，堅持台灣人民的自由選擇，不應被中共干預或威脅，呼籲中共如此只會適得其反。

蔡康永在微博發文，強調從未支持「台獨」，又分別現身藍綠兩黨台北市長候選人的競選總部成立大會，引起熱議。行政院院長卓榮泰今率行政團隊赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案，並備質詢。邱垂正在立法院受訪被問及，蔡康永在微博發文指從未支持台獨，是否認為有中方介選？

邱垂正回應，堅持台灣人民的自由選擇，不應該被中共干預或威脅，也呼籲中共不要對台有任何的跨境鎮壓，或是介選的操作，這不會得逞，只會適得其反而已。