快訊

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

美景成絕響！淡水「紫藤花園」頻遭檢舉 創辦人宣布2園區不再開放

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡康永稱不支持台獨 邱垂正：台灣人民自由選擇不應被中共干預或威脅

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
陸委會主委邱垂正上午出席立法院列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影
陸委會主委邱垂正上午出席立法院列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影

藝人蔡康永日前現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競總成立後，在微博發文指從未支持台獨。陸委會主委邱垂正今受訪，被問及是否會認為中國大陸介選？他回應，堅持台灣人民的自由選擇，不應被中共干預或威脅，呼籲中共如此只會適得其反。

蔡康永在微博發文，強調從未支持「台獨」，又分別現身藍綠兩黨台北市長候選人的競選總部成立大會，引起熱議。行政院院長卓榮泰今率行政團隊赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案，並備質詢。邱垂正在立法院受訪被問及，蔡康永在微博發文指從未支持台獨，是否認為有中方介選？

邱垂正回應，堅持台灣人民的自由選擇，不應該被中共干預或威脅，也呼籲中共不要對台有任何的跨境鎮壓，或是介選的操作，這不會得逞，只會適得其反而已。

邱垂正 台獨 蔡康永

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／蔡康永微博發文否認支持台獨 沈伯洋：台灣人自由不應被中國干預

影／沈伯洋稱蔡康永被決定發文時間 批陸干預台灣自主

蔡康永讚蔣萬安「致詞有感情、很有力量」

蔡康永否認挺台獨陸網友不埋單 胡錫進批未道歉

相關新聞

僑務晚宴替徐佳青慶生 卓榮泰稱公帑未用於個人：僑委會行政要更清楚

僑委會遭控在僑務委員會議中，為前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，挨批公私不分。行政院長卓榮泰說，對於為歸國僑委舉辦的惜別晚會中，有若干活動引發社會不同解讀，他要求僑委會，未來在行政作為要更清楚明白，不要引起誤會，同時澄清沒有公帑用到個人身上。

韓國瑜再批不副署讓民主腎虛 卓榮泰：先天不良 後天請提其他補藥

立法院長韓國瑜砲轟行政院不副署已讓台灣民主「腎虛」，需要「六味地黃丸」，應讓更多正派政治人物當選。行政院長卓榮泰說，如果先天條件不良，後天就需要靠韓院長提其他補藥來補了。

陳以信：民進黨舉債1790億發一萬教共享紅利 抹黑國民黨還稅兩萬買票

針對民進黨批評國民黨普發兩萬元是「債留子孫」、「政策買票」，國民黨文傳會主委陳以信今批評，政府明年度總預算規畫舉債1790億元，卻還編列普發一萬元經費，國民黨主張運用今年超徵稅收還稅於民，不增加舉債負擔，民進黨竟倒打一耙，自己舉債發一萬叫共享紅利，國民黨還稅發兩萬叫政策買票？民進黨才是債留子孫、欺騙人民。

「病樹清除隊」遊戲下架 王鴻薇駁斥：支持者創意 不能說蔣萬安切割

台北市長蔣萬安競選總部日前推出「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，卻因遊戲設計引發爭議而下架；蔣萬安表示，遊戲是由熱心支持者製作，遭疑切割。國民黨立委王鴻薇表示，不能說是切割，選舉期間各陣營支持者都會提出不同創意，有些支持者會主動向競總提供構想，不能說蔣萬安切割遊戲。

老人健保補助 地方埋單可以、中央付錢就變世代不公？

在在野黨主導下，立法院10月16日三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上老人，最近一年綜合所得未達申報標準或所得稅率未達20%的長者，將由中央全額補助健保費，行政院長卓榮泰怒批「帶頭違憲、造成世代不公」，是否再使出一貫的「不副署」爛招，仍是未知。 另一民進黨須面對的現實是，在修正法案通過前，全台22個縣市，包括6都在內16個縣市政府都已實施長者健保費補助，雲林縣明年也將實施，試辦中的嘉義市明年也要上路，屏東縣則是擴大至65歲以上長者。此外，衛福部也補助離島65歲以上長者全額健保費。

韓國瑜稱不副署讓民主腎虛 卓榮泰：靠韓院長提補藥

立法院長韓國瑜指行政院不副署讓台灣民主「腎虛」。行政院長卓榮泰今天說，要維護民主制度，行政、立法兩院互相尊重是必要條件。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。