韓國瑜稱台灣民主「腎虛」 卓榮泰：行政、立法應互相尊重

立法院今（27）日邀請行政院長卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」編製經過並備詢。針對立法院長韓國瑜日前稱行政院不副署已讓台灣民主「腎虛」，卓榮泰表示，民主得之不易，維護民主制度需要集體努力，行政、立法兩院互相尊重是必要條件，行政院依照《憲法》所做的合憲行為，不會破壞憲政，也希望立法院依照《憲法》與《預算法》精神，與行政院討論預算及法案。

卓榮泰表示，從近期九合一選舉可以看出，台灣已是一個高度健全的民主制度。他指出，行政、立法兩院互相尊重，是維護民主制度的重要條件，行政院所有依照《憲法》所做的合憲行為，都不會破壞憲政。

卓榮泰也表示，希望立法院在與行政院討論預算及法案時，同樣遵循《憲法》與《預算法》的精神。他並以韓國瑜提及的「補藥」作比喻表示：「如果先天條件不良，那後天就需要靠韓院長提其他的補藥來補了。」

另外，針對僑務委員會議期間出現為前委員長徐佳青慶生、惜別及獻花等活動，引發外界對活動安排是否妥適的質疑，卓榮泰表示，每年例行僑務委員會議結束後都有參訪行程，為期三天的會議期間，行政院及立法院長也會分別宴請僑務委員，第三天晚間則由僑務委員會舉辦惜別晚會，對象是僑務委員，而非特定個人。

卓榮泰指出，許多僑務委員返台參加會議後，也會捐出機票費用，等同自費返國參與會議。政府雖有相關公務預算支出，但用途均與僑務委員會議相關。

對於惜別晚會部分活動引發社會不同解讀，卓榮泰表示，將要求僑委會往後在行政作為上更清楚、明白，避免引起外界誤會。他並強調，就這次活動而言，並沒有公帑用在個人身上的情況。