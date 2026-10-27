戴立安民調／蔡英文、蕭美琴好感度高過賴清德 沈伯洋超過蔣萬安

戴立安民調今天公布10月台灣民心調查，在藍綠8位政治人物好感度調查中，前總統蔡英文好感度最高達61.7%，其次是副總統蕭美琴53.5%，兩人皆高於賴清德總統的49.7%。

戴立安民調指出，好感度民調是在測量民眾對重要政治人物各項特質，與言行表現的綜合感受，也反映截至目前受歡迎程度，測量方式採取逐項詢答且不限項複選，以便呈現受訪民眾對每位政治人物的絕對評價。

戴立安民調表示，調查結果依序為，蔡英文61.7% 、 蕭美琴53.5%、賴總統49.7%、民進黨台北市長候選人沈伯洋47.8%、盧秀燕36.9%、蔣萬安 36.9%、韓國瑜 35.0%、鄭麗文 15.5%，未明確回答的有 8.6%。

戴立安民調指出，由調查結果可見2個月以來暨「洋流」效應前後，民進黨政治人物的好感度僅微幅變動，但是國民黨政治人物的好感度則明顯波動，例如蔣萬安的全國好感度跌幅達10.9個百分點，顯然已對台北市長選舉的選情造成強大衝擊 。

民調另外也公布賴總統執政滿意度，有 52.2%滿意（19.8%很滿意、32.4%還算滿意）比上月增加0.8個百分點，並達到去年4月以來的最高點，37.6%表示不滿意（22.4%很不滿意、 15.2%有點不滿意），比上月減少3.5個百分點，是2024年12月以來的最低點，未明確回答的有 10.2%。