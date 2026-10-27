被指控修國籍法放行陸籍當公職 傅崐萁開告王定宇加重誹謗

國民黨立院黨團總召傅崐萁辦公室發出新聞稿指出，針對民進黨立委王定宇等人，先前針對「國籍法」修法提出不實指控，宣稱修法將使未放棄中國籍的大陸人士得以擔任台灣公職，甚至參選總統，並有網路帳號製作哏圖散布相關訊息，刻意扭曲修法原意；新聞稿中並稱，傅崐萁為捍衛自身名譽與清白，已依法提告加重誹謗。

傅崐萁表示，事實上，現行「總統副總統選舉罷免法」已明定，大陸地區及港澳居民不得登記為總統、副總統候選人。此次在野黨修法旨在釐清「國籍法」、「中華民國憲法」及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」之間的法規適用問題，並非外界所指稱的開放大陸人士參選總統。

傅崐萁嚴正聲明，言論自由不代表可以恣意造謠，更不容許刻意扭曲法案內容、製作不實圖卡誤導民眾。請相關人士及網路帳號立即停止散布不實訊息，並勿再以影射、剪輯或其他方式惡意抹黑。對於任何持續造謠、惡意散布不實內容，侵害個人名譽的行為，將一律蒐證提告，絕不寬貸，依法追究到底。