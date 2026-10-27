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韓國瑜再批不副署讓民主腎虛 卓榮泰：先天不良 後天請提其他補藥
立法院長韓國瑜砲轟行政院不副署已讓台灣民主「腎虛」，需要「六味地黃丸」，應讓更多正派政治人物當選。行政院長卓榮泰說，如果先天條件不良，後天就需要靠韓院長提其他補藥來補了。
卓榮泰今天上午率部會首長赴立法院報告「116年度中央政府總預算案」編製經過並備詢。他會前接受媒體聯訪時，針對韓國瑜再質疑行政院不副署傷害民主做出回應。
卓榮泰說，民主得之不易，要維護民主制度，更是要集體的努力。從最近九合一選舉能得知，台灣有健全的民主制度在運作，行政、立法兩院互相尊重，這是必要條件。
卓榮泰表示，行政院依照憲法所做的所有合憲行為，都不會破壞憲政，也要請教立法院，是不是也依照憲法跟預算法精神，跟行政院做預算跟法案的討論？「如果先天條件不良，那後天就需要靠韓院長提其他的補藥來補了」。
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