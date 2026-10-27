僑務晚宴替徐佳青慶生 卓榮泰稱公帑未用於個人：僑委會行政要更清楚

僑委會遭控在僑務委員會議中，為前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，挨批公私不分。行政院長卓榮泰說，對於為歸國僑委舉辦的惜別晚會中，有若干活動引發社會不同解讀，他要求僑委會，未來在行政作為要更清楚明白，不要引起誤會，同時澄清沒有公帑用到個人身上。

卓榮泰今天上午率部會首長赴立法院報告「116年度中央政府總預算案」編製經過並備詢。他會前接受媒體聯訪時，針對僑委會的僑務會議為徐佳青慶生、惜別及獻花的橋段是否妥當作出回應。

卓榮泰指出，每年例行的僑務委員會議，會議結束後還有例行參訪。會議進行的這三天中，第一天是行政院宴請僑務委員，第二天則由立法院長宴請，第三天晚上會由僑委會宴請僑務委員，舉行「惜別晚會」，所以惜別晚會的對象是僑務委員，不是任何的個人。

卓榮泰說，感謝多位僑務委員回國參加重要會議後，會捐獻機票、費用，等同是自費、踴躍地回國參加僑務會議。過程中當然會有一些公務預算支出，純粹用在僑務委員會議相關的項目。

他說，至於惜別晚宴中，若干活動的進行被社會有不一樣的解讀，他要求僑委會往後對這樣的行政作為要更清楚明白，不要引起誤會，純粹就這一次而言，沒有所謂公帑用到個人的身上，這點倒是可以肯定。