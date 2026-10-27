立院示警 供電備用容量率 5年未達標

立法院預算中心日前做成報告指出，我國供電備用容量率的法定目標值為百分之十五，但已經連續五年沒有達標，並提醒到了二○二八年，預計連續兩年夜間備用容量率將跌破百分之十，供電的餘裕相當緊縮。

立院預算中心日前提出「我國穩定供電與需求面管理相關計畫執行概況之探討」報告，內容提到我國以備用容量率衡量長期電力系統發電端供電的可靠度，但已經多年沒有達到法定百分之十五的目標值。

報告指出，依照備用供電容量管理辦法第四條的規定，適當的備用容量率為百分之十五，但自二○一二年核定以來，十四年中有十年的備用容量率實績值低於百分之十五，尤其自二○二一年以來，已經連續五年都低於法定目標值。

報告也提醒，根據經濟部能源署在今年六月發布的二○二五年度全國電力供需報告，不但今年度和明年度的夜間備用容量率無法達標，分別為百分之十二點八和十二點五，到了二○二八年和二○二九年，夜間備用容量率將不到百分之十，分別僅有百分之八和七點一。

報告引述台電公司指出，這是由於用電需求快速成長與部分新增電源尚未投入運轉所致，「供電裕度相對緊縮」。不過台電也說明，這樣的夜間備用容量仍達三○○萬瓩以上，至少等同兩部大型機組供電，仍有一定餘裕。

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