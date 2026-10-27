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民航飛俄航路 專家：政府看到川普製裁俄國鬆動風向

聯合報／ 記者程嘉文胡瑞玲／台北報導

國籍航空突然打破俄烏戰爭爆發以來西方世界的抵制，改經俄國上空飛往歐洲。外交部則重申譴責侵略，但對航空業者行為「不予置評」。專家、學者認為，台灣敢有此動作，事前必然曾經知會華府，並得到美方某程度的默許；甚至不能排除，也許我方看到風向，川普政府對制裁俄國態度出現鬆動，試圖幫美國扮演投石問路的角色。

不具名的綠委表示，即使馬英九時代，政策也不敢公然「逆美」，何況蔡、賴政府更強調對美關係；因此，我方必然先得到美方首肯，才會去進行相關動作。

前立委林郁方認為，俄烏戰爭爆發時，白宮還是拜登當家，當然希望全世界盟友配合制裁俄國，如今川普想放寬如此限制，可能民進黨政府有些很「乖巧」的人看到風向，於是在得到美方某程度默許下，與俄方展開聯繫。

政大外交系教授黃奎博說，我國籍航空恢復飛越俄羅斯領空，必然是在美國點頭之下的做法。若從航空公司與旅客的角度，當然希望利用最便捷、便宜的航路。然而，這與政府近年標榜「民主國家團結對抗威權擴張」之類道德論述，是否有所衝突？他強調，外交當然不可能唱高調而不考慮現實，但政府還是應該對國人把話說清楚。

至於傳說巴基斯坦拒絕我國航空公司飛越，林郁方與黃奎博都認為，消息還需要進一步核實，不宜驟下判斷；如果屬實，應該難脫中共的影響，因為我方近來與巴國並無瓜葛，但以目前民航機的性能，即使不穿越巴基斯坦上空，也不至於無法直飛歐洲。

朝陽科大飛航系主任盧衍良指出，近期航空公司陸續進入冬季班表，然而緊鄰印度的巴基斯坦目前對國籍業者並未給予空域通過的許可，這意味著若要維持南航路的走法，在此區域勢必要大幅繞路；再加上中東地區地緣政治情勢緊張、衝突不斷，業者每個航班都必須藉由民航局飛航服務總台持續提供的飛航公告，掌握沿途空域的即時狀況來規畫航路。

盧衍良說，面對巴基斯坦這一必經之地無法通行，造成必須繞行的狀況，業者被迫重新評估配套航路，如轉向評估北線走法。他表示，北航路雖然是個選項，衍生的空域過境費用也相對高昂。在油耗時間成本、航權許可與高額過境費的綜合權衡之下，目前的航路規畫與調度，已在安全與經濟效益之間，取得較為妥適的平衡，至於未來會不會再有轉變，仍待進一步觀察。

川普 俄烏戰爭 國籍航空

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