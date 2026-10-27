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觀察站／華航打頭陣飛俄航路 為政策轉彎而飛？

聯合報／ 本報記者程嘉文

一九八二年，華航貨機首航盧森堡，次年開闢阿姆斯特丹航點，國籍民航機從此飛往歐洲。當年從台灣西飛必須經南亞，中停阿聯或沙烏地。隨著兩岸破冰、冷戰結束，國籍航機可走「北線」，橫穿俄國前往歐洲。馬英九總統任內出訪，專機也循此航路。

二○二二年俄烏戰爭爆發，我國跟隨歐美制裁腳步，重新改走「南線」，但華航與長榮也可穿過大陸西南省分，不必兜圈子繞到海南島以南。前天華航台北飛往羅馬的班機，突然改經俄羅斯上空，引起外界矚目。然而，走北線真正節省距離的，是中西歐的航點，位於南歐的羅馬未必划算，這班飛機顯然是奉命打頭陣的測試角色。華航多年來「為政策服務」，又添一例。

奇特的是，接下來多班循北路飛往歐洲的航班，都屬長榮。華航反而走回南路，甚至不似以往直穿巴基斯坦，而是繞飛印度洋上空。坊間因此傳聞，指巴基斯坦繼拒絕新開航的星宇飛越後，也要拒絕華航、長榮通過。

開飛俄國領空的時機點，顯然刻意選擇連假，在業者與政府機關守口如瓶下，目前外界只能「先讓子彈多飛一會兒」。未來幾天的觀察點包括，業者是否持續飛行此航路？或又回到南線？可判斷此舉是否引發華府或歐洲反彈。另外，傳說巴基斯坦杯葛，到底是否真有其事？又為了什麼？

華航、長榮在一天內相繼飛越俄國，雙方民航當局事前必然磋商，甚至俄方為求打破各國杯葛，可能給予我方相當程度優惠。對航空公司與消費者，省下寶貴的燃油與時間，當然都是好消息。然而，從俄烏戰爭爆發以來，民進黨政府很長時間以烏克蘭自況，將俄國比擬為威嚇台灣的中共政權；如今若帶頭「破戒」，不免令人感到錯亂。

其實，一切還得回到十九世紀英國名相巴麥尊的名言：「沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益。」國際關係本就是各方利害權衡的結果，例如，對權力者宣稱「友盟國家必然援台」這類迷湯，已有不少國人選擇保持清醒。

華航 羅馬 冷戰

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一九八二年，華航貨機首航盧森堡，次年開闢阿姆斯特丹航點，國籍民航機從此飛往歐洲。當年從台灣西飛必須經南亞，中停阿聯或沙烏地。隨著兩岸破冰、冷戰結束，國籍航機可走「北線」，橫穿俄國前往歐洲。馬英九總統任內出訪，專機也循此航路。

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