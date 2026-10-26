民進黨拚政黨外交 歐洲民主黨大會分享台灣防衛韌性

民進黨今天表示，國際事務部主任陳文昊代表民進黨前往希臘雅典，出席歐洲民主黨年度大會並受邀參與專題論壇，提及台灣始終堅定站在全球防衛威權擴張的最前線，並分享台灣建構全社會防衛韌性及推動「非紅色供應鏈」經驗。

民進黨晚間發布新聞稿表示，陳文昊24日代表民進黨前往希臘雅典出席歐洲民主黨年度大會，並受邀參與由歐洲議會議員斯皮爾（Lukas Sieper）主持的「捍衛民主：全球民主人士聯盟」專題論壇。

陳文昊於論壇中發表演說指出，台灣始終堅定站在全球防衛威權擴張的最前線，所面對的全方位挑戰，不只是戰機越過海峽中線等傳統軍事威脅，更涵蓋灰色地帶作戰、經濟壓力以及政治恫嚇等「戰爭門檻以下」的日常困境。

陳文昊會中剖析，中國利用長臂管轄對台灣公民、企業與政治人物的打壓情形，也向國際社會傳達台灣面對脅迫時的堅定立場，並分享台灣建構全社會防衛韌性及推動「非紅色供應鏈」等經驗，呼籲深化跨國政黨外交與制度化合作等議題。

陳文昊指出，歐洲民主黨為跨國性中間派歐洲政黨組織，長期以來支持民主自由、人權及法治價值，本次受邀與會並進行深度對話，象徵歐洲各界對台灣民主成就的肯定，也實踐民進黨透過政黨對政黨直接對話、邁向制度化合作的新一步。

陳文昊表示，民進黨未來將持續秉持價值外交理念，透過政黨外交平台積極為台灣開拓國際空間，強化台灣與歐洲各國政黨及國會的友好連結，與全球民主夥伴攜手共同守護世界民主與繁榮。