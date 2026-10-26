65歲長者免健保費惹議！洪子仁：不是藍白的錯、是過去一錯再錯

立法院日前三讀通過「老人福利法」修正案，65歲以上長者排除一定所得條件後，健保費由中央全額補助，衛福部估算每年將新增近400億元負擔。台灣醫務管理學會理事長洪子仁今表示，立院通過65歲以上長者免健保費，不是藍白兩黨的錯，而是過去從地方到中央一錯再錯的結果。

立法院三讀通過「老人福利法」第22條修正案，為全國65歲以上只要最近一年綜合所得總額未達申報標準，或綜合所得稅稅率未達20%，即可由中央全額補助健保費。洪子仁今出席「2026超高齡行動峰會－迎接超高齡斷崖 五大關鍵倡議論壇」表示，65歲以上長者免健保費是破壞健保財務永續的錯誤政策，但不是現在立法院這兩個黨的錯，而是從過去地方到中央一錯再錯的效應。

「不能怪現在這兩個黨（國民黨及民眾黨）推這個法。」洪子仁說，因為過去10幾年開始，有縣市為了討好長輩，祭出65歲以上免健保費，其他縣市紛紛跟進；經過20年，全國只剩下5個縣市的65歲以上長者沒有免繳健保費，基本上從一開始就不應該有這個破口。

洪子仁說，幫長輩繳交健保費，一年預算差不多要400多億元，還是以目前老年人口占比20.5％計算，預估到2049年65歲以上長者占比超過35％時，可能需要600多億元，甚至2075年50%人口都是65歲以上時，等於台灣一半的人口都不用繳健保費。

「為什麼不把這400億拿來挹注長照3.0？為什麼不去挹注醫護人員加薪、提高健保點值，為什麼不去挹注新藥新科技納入健保速度加快。」洪子仁強調，從健保「量能付費」、「風險分擔」的精神來看，就是除了低收入戶跟中低收入戶之外「不能有人不繳健保費」。

洪子仁說，鄰近的日本、南韓和台灣一樣屬於社會型保險國家，其65歲以上長輩還是要交健保費，福利是福利、保險是保險，不應混淆。