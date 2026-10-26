聖露西亞總理27日來台國是訪問 賴總統軍禮歡迎

聖露西亞總理皮耶明天將率團來台國是訪問，賴清德總統將以軍禮歡迎及國宴款待，皮耶也將參訪國泰綜合醫院、台積創新館及台北101等經建文化設施等。

外交部今天發布新聞稿指出，聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）應政府邀請，將於27日至31日率團來台訪問，訪團成員包括檢察總長孟德修（LeslieMondesir，另譯：孟德瑟）、參議員尚麗森（AllisonA. Jean）、聖露西亞發展銀行董事長芮孟（DarylRaymond，另譯：雷蒙）等政府官員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，此行是皮耶第4度訪問台灣，為展現台灣對皮耶蒞訪的禮遇與重視，賴總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並就雙方共同關切議題與未來合作方向交換意見。皮耶訪問期間也將接受外交部長林佳龍款宴，並參訪國泰綜合醫院、台積創新館及台北101等經建文化設施等。

外交部表示，台灣與聖露西亞共享民主、自由、人權與法治等普世價值，兩國邦誼穩固，並在醫療、教育、觀光、氣候韌性及永續發展等領域持續深化合作。未來兩國政府將在既有友好基礎上，持續鞏固台露邦誼，攜手維護區域穩定、共創繁榮。