批公投辯論賴政府缺席 陳以信：賴總統連捍衛非核家園的勇氣都沒有

國民黨文傳會今下午於中央黨部舉辦核能公投盃全國高中職辯論比賽示範賽，六位來自各大學的優秀辯士，針對「我國應廢除非核家園能源政策」主題交鋒，並邀請兩位辯論界資深學長，世新大學前副校長游梓翔及精誠集團副總經理吳文舜擔任講評。

本次核能公投盃正式賽事將於11月7日、8日在台南慈幼工商舉行，全台共有24所高中職組隊參加，冠軍隊伍將獲得兩萬元獎金。

文傳會主委陳以信表示，核能議題在台灣已爭論卅餘年，1989年首屆全國核能辯論比賽，就是由今天在場的游梓翔舉辦。如今面對11月28日核能公投，國民黨已派出多位正方代表準備辯論，賴政府卻遲遲未派出反方代表。陳以信酸，今天連大學生都敢站出來打反方，堂堂賴清德政府，卻連一個敢為非核家園辯護的人都找不到？

陳以信批評，民進黨反核數十年，賴清德總統去年才宣稱實現非核家園，今年卻開始研議重啟核電，政策大轉彎不道歉，現在連公投辯論都不敢面對，賴清德如果認為非核家園是對的，就應該派人站出來辯論；如果知道非核家園是錯的，就應該向全民認錯道歉，不能政策轉彎不認錯，公投辯論又躲起來。