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【即時短評】光復節跟著放假 賴政府卻連罐頭文都懶得發

聯合報／ 記者／鄭文翔
國民黨前主席洪秀柱25日在大陸「紀念台灣光復81周年座談會」發言，陸委會26日回應，「請洪秀柱女士不要貶低自己的國家」。但今年賴總統與整個民進黨政府，卻連個光復節罐頭文都懶得發。聯合報系資料照
國民黨前主席洪秀柱25日在大陸「紀念台灣光復81周年座談會」發言，陸委會26日回應，「請洪秀柱女士不要貶低自己的國家」。但今年賴總統與整個民進黨政府，卻連個光復節罐頭文都懶得發。聯合報系資料照

十月二十五日是一年一度的「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，在賴清德總統上任後的前兩年，即便他絕口不提「光復」、只講古寧頭，至少還曾親赴金門、在社群媒體ＰＯ照發文、與youtuber對談，強調政府保衛台澎金馬的決心。然而，今年賴總統與整個民進黨政府，卻連個「光復節罐頭文」都懶得發。

其實，討厭與「中國」有所連結、因此不喜「光復」用語的民進黨政治人物，刻意忽略「光復節」，倒還情有可原，畢竟去年在野黨修法恢復放假，也非民進黨政府樂見；但國民黨對於光復節的情感，似也逐漸凋蔽，僅在其粉絲團貼了關於光復節由來，黨主席鄭麗文發了篇結論是「紀念台灣光復，讓我們以團結告慰前人，以和平守護未來」的文章。老Ｋ是不是覺得多談光復會影響選舉？又或者是其他什麼原因，以至於不想多談光復節？令人摸不著頭緒。

反觀對岸，去年開始將十月二十五日設為「台灣光復紀念日」，今年也在上海、福建、浙江等地舉行多場紀念活動。國民黨前主席洪秀柱、蔣介石曾孫蔣友松等人也赴福建，與國台辦主任宋濤同台。宋濤在會上說，台灣光復是中國抗戰勝利的重要成果，他還批評民進黨政府推行媚日史觀，並大搞去中國化和文化排毒。陸委會則簡短回應，「不管中共如何胡說八道，中華民國都將繼續存在」。

除了批判宋濤外，不具名的藏鏡人官員又藉洪秀柱赴陸大酸國民黨，稱國民黨內總是有人迎合中共統戰、棄守國家主權。不過，如今的洪秀柱既非國民黨要人，在政壇影響力也甚小，賴政府如此「抬舉」洪秀柱，無非只是她那曾經的國民黨主席頭銜，趁機倒打國民黨一把。

此外，藏鏡人還批判洪與國民黨，稱國民黨以前還會捍衛中華民國，現在已變成出賣中華民國，心中已沒有中華民國；但令人哭笑不得的是，民進黨政府不但自己都不紀念「光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，還屢屢忽略歷史事實，只講一九四九年後的中華民國，刻意切割中華民國曾經在大陸的那段時光，塑造只存在台灣的「新中華民國」；還在護照上加大「ＴＡＩＷＡＮ」、縮小「ＲＯＣ」，這難道就是民進黨政府捍衛中華民國的方式？

既然陸委會說中華民國將繼續存在、官員也批評國民黨出賣中華民國，那就請民進黨政府多多表現自己是多麼熱愛中華民國。不要當歷史的話語權、詮釋權都被中共「整碗捧去」，卻還是只會罵國民黨。

誰才是當今的「中華民國總統」與行政院長？二○一六年迄今，民進黨政府已執政十年有餘，是不是早就可以做出許多比國民黨更愛中華民國的作為？而不是只有需要時才拿出來說嘴。十月二十五日究竟為什麼放假？請賴政府跟民眾說個清楚吧！

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