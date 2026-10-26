【專家之眼】恐慌行銷？陸委會「赴陸週報」的統計迷思

陸委會24日公布「國人赴陸港澳安全動態週報」（以下簡稱「週報」）。在連假期間還要為公務繁忙，人民本應感謝公務員的辛勞勤勉。然而，細看公布內容並稍微反思，卻不得不感到些許無奈。

據陸委會指出，「週報」統計自2024年1月1日至2026年10月22日，國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由的通報累計達461人，較前一週增加3人。又根據媒體轉述，「週報」附有「固定重要備註」，特別說明上述數字為統計期間的累計通報量，並非代表目前仍有461人失聯或遭限制自由。

相關說明凸顯了當前兩岸治理與風險溝通的深層困境。至少有以下三點：

首先，僅籠統提到台人在大陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由，在實質風險評估上是遠遠不夠的。官方將性質天差地別的案件打包在同一個數字裡，極易造成公眾認知的混淆。一般刑事案件（如涉詐、走私、經濟糾紛）、純粹民間失聯（如家庭糾紛、自主斷聯、突發意外），與涉及兩岸政治對立而遭政治性留置盤查的案件，其風險本質截然不同。陸委會若無法提供案件樣態分析，只一味公布聳動的累積總數，無助於讓人民真正了解兩岸風險，只是淪為製造恐慌或任人訕笑的數字遊戲。

其次，如果「固定重要備註」為真，恰恰暴露了統計方法上的邏輯荒謬。備註載明「並非目前仍有461人失聯或受限」，會讓讀者想問：那麼究竟有多少人已經平安返台？又有多少人至今仍有人身自由受限問題？一個只增不減的「累計通報總數」，在缺乏「結案／解除列管」的動態消長對照下，只會隨著時間推移不斷向上攀升，無法反映出真實的風險現況。這種報憂不報喜、或者說「只報險不報安」的統計方式，究竟是為了提醒國人提高警覺，還是企圖藉由龐大的數字累積，作為阻嚇兩岸民間正常交流的政治工具？

最後，陸委會身為兩岸事務的主管機關，如果每週職責僅剩下充當「通報數字的記錄員」，那麼政府保護國民的公權力究竟何在？面對國人遭到對岸盤查或限制自由，海基會與陸委會的協處機制到底發揮了多少效能？當官方只能在記者會上每週更新「又增加了幾人」，卻拿不出任何有效的交涉管道與營救進展，這無異於向外界宣告政府在保護兩岸國人權益上的無能為力。

保障人民生命財產與人身自由，是政府存在的根本目的。政府不應該用一份模糊不清、去脈絡化的「數字週報」恫嚇人民。謹建議陸委會：若真心為了國人安全，至少第一步公開更透明的分類數據，甚至更具體的協助成效。唯有透明精準的資訊，才不會讓官方週報淪為每週例行上演的「狼來了」。