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柯志恩激戰賴瑞隆 旗山國道出口兩面文字看板互嗆引發熱議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國道10號旗山交流道末端路口出現兩面互嗆的廣告看板，右方是以柯志恩主視覺黃色為底色的看板，暗諷柯志恩刪減預算；左邊是以賴瑞隆主視覺桃紅色為底色的看板，上面寫著「敢盜採砂石傾倒廢棄物就不要怕被揭發」。記者徐白櫻／攝影
國道10號旗山交流道末端路口出現兩面互嗆的廣告看板，右方是以柯志恩主視覺黃色為底色的看板，暗諷柯志恩刪減預算；左邊是以賴瑞隆主視覺桃紅色為底色的看板，上面寫著「敢盜採砂石傾倒廢棄物就不要怕被揭發」。記者徐白櫻／攝影

國民黨柯志恩與民進黨賴瑞隆爭奪下屆高雄市長，國民黨上月揭露，國道10號旗山末端加油站上方廣告牆出現一面「黃色」抹黑看板，點名柯志恩刪減預算，不過近日這面看板旁邊又出現另面「桃紅色」反制看板，上面寫著「敢盜採砂石傾倒廢棄物就不要怕被揭發」、暗喻美濃大峽谷案，兩面看板文字引發藍綠支持者在社群平台激辯，增添選戰話題。

高雄市議會國民黨團9月11日揭露，國道10號旗山末端、旗屏路上的廣告牆出現抹黑柯志恩的看板，看板上沒有署名，明顯是選舉黑函，呼籲市府相關主管機關立即介入查辦，切勿視而不見，並於9月14 赴橋頭地檢署提告涉違反選罷法。

國民黨提告後，這面「拒絕刪減高雄財政預算的柯志恩，熱愛高雄家鄉的市民呼籲」的看板一度被撤下，但數日後又重掛上去，一樣是黃底黑字，文字更新為「敢刪減高雄預算就不要怕人家說」，下方署名「不會屈服的高雄市民」。

地方流傳這面批評柯志恩的看板跟她揭露美濃大峽谷案有關，近日同一排廣告牆又出現另面桃紅色搭配白色文字的新看板，上面寫「敢盜採砂石傾倒廢棄物就不要怕被揭發」，署名「守護環境的高雄市民」。

兩面看板立場截然不同，以文字互嗆引發地方民眾討論。有支持藍營的網友說，「總算有人替美濃發聲了」、「有親戚住美濃，他們很感謝柯志恩揭露大峽谷」。但也有綠營網友說「美濃大峽谷根本是柯志恩自導自演大翻車」、「下架國民黨」，兩方網友互槓引起關注。

國道10號旗山交流道末端路口出現兩面藍綠互嗆的廣告看板，因位置顯著，引發地方討論。記者徐白櫻／攝影
國道10號旗山交流道末端路口出現兩面藍綠互嗆的廣告看板，因位置顯著，引發地方討論。記者徐白櫻／攝影

柯志恩 國道 旗山

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