即時短評／堅持做對的事 市民需要扛得住壓力的市長

颱風過後，從清樹枝到掃落葉，台北市長蔣萬安勘災一舉一動被放大檢視，再日常不過的城市治理，捲入選戰的輿論漩渦，最讓人無奈的是，當政治攻防延燒到第一線，基層人員還能不能放心做事？

修樹看似小事，卻是城市管理一環，路樹若感染褐根病、枝幹脆弱，經專業評估有倒塌風險，市府就有必要採取適當處置；若因為害怕挨罵而不敢修剪，颱風來襲時，一旦枝幹斷裂、樹木倒塌，將危及行人與用路人安全，怕被議論就不敢修樹，反而可能在下一次風雨中付出更大代價。

北市藍、白議員都反映，部分里長憂修樹引發輿論批評，面對修樹陳情該如何處理，顯得綁手綁腳。當選舉的激情失去理性，第一線人員做任何決定或行動，得先考慮會不會遭到網路圍剿，公共安全的判斷可能被政治壓力干擾而退縮，最後承擔風險的，是每天走在街頭的市民。

城市治理最怕的不是有人提出不同意見，而是決策者因為害怕爭議，逐漸失去判斷與行動的勇氣。修樹如此，道路維護、交通改善、公共工程亦然。做了，可能有人不滿；不做，可能有人受害。市政工作沒有永遠討好的答案，只有不能迴避的責任。

當然，堅持做對的事，不代表政府可以拒絕監督，哪些樹木有安全疑慮、判斷依據為何、修剪是否符合規範、移除後如何補植，都要交代清楚。若有疏失就該檢討改進，若經專業評估確有必要處理，也不應因為網路聲量升高就輕易退縮，唯有把程序做好、把理由說清楚，才能減少猜疑，避免公共議題淪為政治攻防。

選戰期間，政治人物一言一行易被放大，網路聲量牽動輿論風向，作為父母官的責任，是在紛擾中穩住治理方向，市民需要的不是只求不得罪人的市長，而是能聽取民意、尊重專業，且為決策負責的治理者。

颱風會遠離，選舉也有落幕一天，但城市每天在運轉，路樹該不該修，不該由政治立場決定；政策該不該做，不該由網路社群的嘲諷聲量定奪。即便壓力罩頂，仍把市民安全與公共利益放第一位，為所當為，扛得住壓力，也禁得起檢驗，才是市民需要的市長。