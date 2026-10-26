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國民黨：全力推核能公投 批賴政府反核轉彎不道歉
媒體報導有前官員、學者批評國民黨不認真推動核能公投，國民黨文傳會主委陳以信今駁斥，國民黨早已全台總動員，從廣告宣傳、萬人造勢到青年下鄉宣講，全力推動廢除非核家園公投，反觀賴清德政府去年才宣稱實現非核家園，今年卻開始研議重啟核電，政策大轉彎不道歉，連11月公投辯論都遲遲不敢派人。
陳以信批評，民進黨反核數十年，轉彎不道歉，辯論不敢來，該被檢討的是讓全民承擔數十年反核代價，如今卻不敢面對人民的民進黨政府。
陳以信指出，為推動1128廢除「非核家園」公投，國民黨早已推出數波廣告及動態影片，全台各縣市刊登公車廣告、設置大型宣傳看板，舉辦數場萬人造勢活動，更組織青年團深入基層展開百場街頭、市場宣講。
陳以信說，尤其11月中旬核能公投辯論即將登場，國民黨方面已推出李鴻源、牛煦庭、陳中舜、黃士修、民眾黨洪毓祥等五位代表，反觀行政院至今竟連辯論人選都提不出來；國民黨敢公開辯論，民進黨卻連自己推動數十年的非核家園政策都不敢出面辯護，這才是最大的諷刺。
陳以信批評，賴清德政府去年才高調宣稱實現「非核家園」，今年卻開始研議重啟核電，根本自己打臉數十年的反核政策。民進黨長年反核付出的龐大能源成本，最終卻要由全民承擔，賴清德至今從未為政策失敗向人民道歉。
難道民進黨一句政策轉彎，就能把數十年的錯誤一筆勾銷？
陳以信說，賴清德應向全民說清楚，非核家園究竟是成功的政策，還是一場代價高昂、全民買單的能源實驗？11月28日核能公投，就是讓人民為台灣能源未來作出決定的關鍵時刻。
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