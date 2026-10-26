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陸釋「吉林一號」俯瞰台灣影像

聯合報／ 記者謝守真程嘉文／連線報導

昨日是台灣光復八十一周年，也是大陸設立「台灣光復紀念日」一周年，大陸官媒昨密集發布紀念訊息。央視發布「吉林一號」衛星影像俯瞰台灣，標記「中國台灣省」，空拍畫面涵蓋中正紀念堂、故宮、台北大巨蛋、台北港等地標，稱「每條街道都清晰可見」。解放軍報發文，聲稱應對重大「台獨事變」，全軍官兵應做好充分準備，強化實現完全統一的堅定意志。

央視昨發布影片稱，透過衛星視角俯瞰台灣，每條街道都清晰可見。最後顯示「紀念台灣光復八十一周年」，並稱「歸心不變，團圓有時」。人民日報發文指，八十一年前，全體中華兒女前仆後繼、浴血奮戰，實現抗戰勝利和台灣光復；呼籲堅定對中華民族、中華文化的認同，增強「做堂堂正正中國人的志氣骨氣底氣」。

解放軍報刊文稱，應對重大「台獨事變」，全軍官兵應做好充分準備，強化實現完全統一的堅定意志，提高以武促統的戰略能力，做到隨時準備打仗、隨時能打勝仗。文章引述鄧小平說法：「解決台灣問題就是兩隻手，兩種方式都不能排除。力爭用右手爭取和平解放，用右手大概力量要大一些，實在不行，還得用左手，即軍事手段。」

對於大陸官媒發布「吉林一號」衛星影像，我國防部並無特別評論。專家指出，中共此舉展示，能對台灣任何區域進行高解析度觀測，將科技實力轉化為對台主權宣傳，同時對內宣揚科技成就；依據中共現行衛星科技，對台灣幾乎已可做到即時監控，我方必須強化軍事設施的遮蔽偽裝。

國防安全研究院特約研究員溫約瑟認為，吉林一號的發展，可證明中共能對台灣任何區域進行高解析度觀測，但監控能否做到全天候、持續且即時，取決於衛星數量與軌道配置、感測器的搭配，以及資料下傳、處理和分發效率等因素，光憑幾張基於宣傳目的發布的照片無法判定。他表示，從公開資訊判斷，中共很可能已具備對台灣的即時衛星觀測能力，就算目前尚無，也是遲早的事；國軍必須思考，對於可能被衛星觀測到的情資，要如何遮蔽或偽裝。

央視 中正紀念堂 衛星

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