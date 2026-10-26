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紀念光復 鄭麗文：殖民傷痕不該美化

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷鄭媁、特派記者陳湘瑾／台北—福州連線報導
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照

昨天是台灣光復八十一周年，賴清德總統、行政院長卓榮泰等府院黨相關首長都未發表紀念言論。國民黨主席鄭麗文昨天表示，她深知紀念歷史，也必須承擔開創未來的責任，台灣的未來需要安全、尊嚴與和平，必須有守護自己的能力，也必須有化解敵意的智慧；有面對風險的準備，更要有避免戰爭的決心。

賴政府上台以來，對於台灣光復節議題大多「低調以對」，民進黨秘書長徐國勇去年九月還曾表示，已故前總統蔣中正只是代表同盟國接受台灣，「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」，引發爭論。

鄭麗文昨指出，歷經八年浴血抗戰，無數軍民以生命與犧牲迎來勝利，台灣也終於結束殖民統治；紀念光復，要記得前人的付出，更要珍惜能夠與家人團聚、在故鄉安穩生活的每一天，「歷史留給我們的責任，是理解苦難、記取教訓，讓後代免於重蹈覆轍」。

鄭麗文說，殖民的傷痕不應被美化，不同的生命經驗也應被理解，更不該因為彼此的出身、認同或政治立場，就否定對方對這片土地的感情；認同台灣、守護中華民國、傳承中華文化，可以在心中相互成就。

大陸當局昨在福州舉行紀念台灣光復八十一周年座談會，國台辦主任宋濤發表談話指，台灣光復是中國抗戰勝利重要成果，民進黨當局頑固推行媚日錯誤史觀，在台灣大搞去中國化和文化台獨。國民黨前主席洪秀柱則批評日本未正視侵華歷史，並警告日本軍國主義復甦，也指責民進黨政府推動去中國化，造成年輕世代民族認同混亂，加劇兩岸對立。

台方除了洪秀柱，還有台灣光復紀念協會常務理事兼執行長、蔣介石曾孫蔣友松，台灣光復紀念協會秘書長丘智賢等人；陸方有宋濤、福建省委書記趙龍及全國台灣研究會會長汪毅夫等人。

洪秀柱致詞表示，回顧光復歷程，不能忘記在日寇侵華過程中，對中國人的暴行；並指日本仍然在妄圖恢復軍國主義，「我們不得不嚴加防範此等狼子野心的復甦」。她還批評民進黨，為了一黨一己之私，在台灣大搞去中國化，篡改歷史教科書，把中國史塞進東亞史，抹去抗戰與光復的血淚記憶，「民族認同的混亂，正是當前台灣內部撕裂與兩岸對立的根本危機」。

宋濤表示，民進黨當局否定抗戰成果，推行媚日錯誤史觀，是對歷史的背叛。

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