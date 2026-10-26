冷眼集／拿阿共當遮羞布 僑委愈描愈黑

僑務委員在僑務委員會議中的「惜別晚宴」為前委員長徐佳青慶生加歡送，引發軒然大波：一來徐佳青離任原因並不光彩，疑似弊案纏身，尚未真相大白，僑委們就忙著「歡送」，何歡之有？二來惜別晚宴既然是向服務屆滿的僑務委員致意，實在不該喧賓奪主，讓徐佳青成為宴上主角。

再說，僑務委員同場為徐佳青歡送慶生，是取地利之便，表達同袍之情和感謝，可說是人之常情，但就算無使用公費之意，卻不免引使用公費之疑，對於已然插滿輿論箭矢的僑委會來說，只能是雪上加霜。

僑務委員平時在全球各地忙於僑務，對國內政治不熟悉，或許不明白箇中輕重，但僑委會作為把關的主責機關，卻沒有發揮把關的功能，明明可以提出建議、幫忙僑務委員避嫌，例如另外規畫僑委向徐佳青致意，或由僑委自行負擔費用，另覓地點歡送徐佳青等，都可解除「公私不分」的疑慮，僑委會卻選擇便宜行事。

僑務委員長途跋涉回到台灣開會，還須遭受社會輿論的責難，最後竟然還必須自己跳出來，親上第一線幫僑委會澄清，卻是愈描愈黑。相形之下，僑委會只是發新聞稿，恐嚇「不排除採取法律行動」，卻不見蹤影。

對於社會觀感，僑委會如此不管不顧、我行我素，是不是忘了他們的預算是來自人民、服務的對象也是人民？現在各方的監督指控，又要被強行貼上「認知作戰」的標籤，一切又成了阿共的陰謀，讓人不得不問：難道監督政府、提出質疑，就要被當成共產黨的在地協力者？

最嚴重的恐怕是態度。從出國考察預算交出空白內容，到惜別晚宴成變相歡送慶生會，僑委會用字遣詞，隱隱溢出一份傲慢：僑委會什麼時候變成這麼偉大的單位，錯的永遠不會是僑委會，反倒是人民的憤怒？