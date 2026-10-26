在野：徐佳青幾滴淚 抹不掉貪瀆爭議

僑委會遭爆在僑務委員會議期間，為前委員長徐佳青舉辦慶生歡送活動。國民黨昨批評，國家正式公務活動竟然變成卸任官員的慶生會，難道不是假公濟私？國民黨立院黨團也抨擊，僑委會公器私用，把僑務委員拿出來當擋箭牌，這是卸責，更是中華民國公務員的集體墮落。

民眾黨主席黃國昌昨痛批，民進黨官箴敗壞到令人怵目驚心程度，徐佳青的案子辦到哪裡？辦到惜別晚會，還是辦到慶生會？近日颱風來襲，這麼多官員、警消在忙著防颱，僑委會卻把圓山大飯店包下來在裡面飲酒作樂，幫徐佳青慶生；他要求賴清德總統說明，是否為腐敗行為背書？

國民黨文傳會主委陳以信質疑，僑委會辯稱沒有額外支用公帑，根本答非所問；問題從來不是有沒有多花一筆錢，而是原本使用公帑舉辦的正式僑務活動，為何可以拿來替私人慶生？

陳以信批評，徐佳青爭議尚未完全釐清，如今又在正式僑務活動期間接受慶生歡送，凸顯僑委會公私不分的不當作為。他說，如果徐佳青覺得她是對的，就趕快去幫民進黨台北市長參選人沈伯洋助選，讓市民用選票告訴民進黨什麼才是對的。

國民黨團書記長許宇甄指出，徐佳青被踢爆五年內出國卅七次、花費兩千多萬元，調查進度何時要給國人交代？當日晚會秀出徐佳青的政績影片，是否是僑委會基層以公務檔案製作？她要提醒行政院長卓榮泰與賴總統，人民要的是真相，不是甩鍋。

國民黨立委賴士葆說，經查「旅外僑委」是「歐洲信賴台灣後援會總會長」薛雅俶，這種「綠友友」利益共同體，用納稅錢為徐佳青歡送慶生，台灣人民真的看不下去。

民眾黨團主任陳智菡也批評，公共事務的監督有基本是非標準，不該只用「愛不愛國」、「捐多少錢」 來廉價導引，尤其徐佳青貪瀆的爭議，更不是幾滴「我愛台灣」的眼淚就能一筆抹去。民眾黨發言人張彤表示，五大洲僑務委員的記者會實在太精彩，完全就是「問Ａ答ㄉㄊㄋ」的教科書。