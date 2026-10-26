僑委澄清徐佳青惜別晚宴 被轟公私不分

聯合報／ 記者陳熙文郭政芬／連線報導
僑委會日前舉辦惜別晚會為前委員長徐佳青慶生引發爭議。法國僑務委員薛雅俶（左）昨天哽咽表示，對於僑務委員的善良，以及自發性的行為遭到抹黑，感到非常不捨。記者許正宏／攝影
僑委會日前舉辦惜別晚會為前委員長徐佳青慶生引發爭議。法國僑務委員薛雅俶（左）昨天哽咽表示，對於僑務委員的善良，以及自發性的行為遭到抹黑，感到非常不捨。記者許正宏／攝影

僑委會遭控在僑務委員會議中，為前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，多位僑務委員昨舉行記者會澄清，法國僑務委員薛雅俶表示，台灣正面臨嚴重的認知作戰，並質疑：「一再打擊僑委會，最後究竟是誰受益？」

多位僑委也連署發出共同聲明，強調惜別晚宴為歷年來的固定議程，並非為慶生而增設。不過，不少網友仍不買帳，認為此舉是「公私不分」。

藍營並點名民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋「監督了什麼」，要求出面說明。沈伯洋昨表示，相關事件前天才爆發，現在還在放假，立法院還沒開會，一旦立法院開會、排了專案報告，當然就要開始質詢。

徐佳青遭指控涉及多起特權與公器私用爭議，日前請辭，由副委員長李姸慧代理職務。民眾黨立院黨團主任陳智菡近日又爆料，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為徐佳青辦慶生與歡送會。

多位僑務委員連署發聲明指出，僑務委員會議最後一天舉辦的是惜別餐會。擔任英國僑務委員的蔡惠玉說，惜別餐會是僑務委員回台開會中的固定議程，沒有特別為誰舉行慶生會。薛雅俶則說，晚宴行之有年，卻被誤導成是慶生歡送，「我們從來沒有這樣子定義過，這也不是事實」。

薛雅俶指出，民眾黨立委蔡春綢當時也在場，知道整個過程；徐佳青當時根本沒有準備，不知道要上台，徐只是依循慣例，再加上僑務委員的提議連署，有過半委員支持，才邀請她參加最後一天的晚宴來接受大家的道謝與祝福。至於徐佳青在場接受獻花，被質疑花束是用公費購買，美國僑務委員陳啟耕表示，花束是他自掏腰包買的。

薛雅俶也提到「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，台灣遭受認知作戰，僑委很警覺，這也是為什麼這一年來不斷發生針對僑委會的質詢；她認同外界監督，但認為應循正式、合理的管道進行。

不過，對於僑委發出的聲明，許多網友並不埋單，「颱風天在圓山飯店爽拿大家的錢爽」、「不用再幫徐佳青洗了好嗎、她就是個公私不分濫用公帑的人」。

民進黨立委鍾佳濱則認為，僑委返台開會，大家想要聚一聚、感謝前委員長，這是人之常情，但剛好遇到選戰被放大。

徐佳青 僑委會 沈伯洋 鍾佳濱

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