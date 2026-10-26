美眾議員：魯比歐稱台灣非談判籌碼

熟悉東亞及太平洋地區局勢的美國民主黨眾議員貝拉近日接受專訪強調，已向美國國務卿魯比歐確認，美國不會將台灣作為與中國大陸的談判籌碼。

日本新聞網報導，擔任眾議院外交委員會東亞及太平洋小組委員會民主黨首席成員的貝拉，廿四日在東京接受ＪＮＮ專訪，批評美國總統川普的關稅政策及伊朗戰事，這些政策導致汽油、食品及住宅等價格上漲，引發選民不滿，因此民主黨有信心在期中選舉獲勝。

貝拉表示，如果民主黨在眾院取得過半席次，他將領導負責東亞及太平洋地區事務的外交小組委員會。他說，「我希望能儘早再次表達美國國會對日本首相高市早苗政府的堅定支持」，並強調美日團結至關重要。

至於台灣議題，貝拉表示：「對台軍售從未成為與中國談判的籌碼。我已向國務卿魯比歐確認，他告訴我，美國不把台灣或對台軍售當作談判籌碼的政策，沒有任何改變。」

他表示一直向川普總統傳達強烈訊息，強調無論美中進行任何形式談判，都不應將台灣當作籌碼，並表示希望川普能這麼做。

此外，貝拉警告，如果中國決定侵台，整個區域的未來都將徹底改變。他表示，所謂「戰略嚇阻」，就是確保習近平充分理解，維持和平與繁榮現狀，才是各方追求的目標。他強調，美日必須攜手合作，促使中國不選擇侵台。