薔琵釀全國農損1.5億元 卓榮泰勘災指示從優、從速、從寬辦理救助

薔琵颱風狂襲造成農業損失，經農業部統計全台農損高達1.5億元，光是雲林縣就超過1億元，宜蘭居次，行政院長卓榮泰今天下午到宜蘭勘時表示，農業部將秉持「從優、從速、從寬」原則辦理災害救助，並啟動「災後復原輔導服務團」協助農友儘速復耕，中央與地方攜手合作做農民後盾。

依據農業部今天上午11時最新統計，全台農產損失估計逾1億5千萬元，其中雲林縣占最大宗，農損超過1億元，受損作物包括蒜頭、落花生及洋蔥等；宜蘭縣受損作物則以金柑、蔥、茂谷柑及其他柑橘類為主，金額近千萬元，面積約90公頃。

卓榮泰視察的頭城黃金茂谷生產園區，是頭城柑橘產銷班林峯棋班長的心血，利用套裝技術及水平棚架等方式種植並用心呵護，每顆茂谷柑都像黃金般珍貴，品質備受肯定；礁溪鄉林根村農友種植的金柑園也遭受風災影響，部分植株倒伏，落果嚴重。

卓榮泰說，農業部將公告宜蘭縣全品項農作物辦理天然災害救助，其中柑橘類救助額度每公頃9.5萬元，另提供設置茂谷柑果園水平棚架每公頃補助54萬元；同時也會啟動「災後復原輔導服務團」協助農友儘速復耕，提供專業的病蟲害防治用藥指導及協助農業設施重建。

卓榮泰感謝宜蘭縣政府團隊、立委陳俊宇、林國漳政務顧問昨天第一時間就關心頭城農業災損。他說，政府已逐步建立農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金制度，形成「三保一金」保障體系；同時為強化農業韌性及氣候調適能力，提高農業機械化程度，農業部提出「智能韌性設施農業計畫」，「建構農業機械示範體系」兩項計畫。

卓強調，面對天然災害雖無法避免，但政府有責任完善制度、提高速度，讓災後救助與補助能更廣泛納入農民的需求，農業部秉持「從優、從速、從寬」原則辦理災害救助措施，請地方政府儘速將農損資料彙整提報，後續經農業部審查儘速核撥款項。

行政院長卓榮泰到宜蘭勘災，聽取農業災損簡報。記者戴永華／攝影

行政院長卓榮泰到宜蘭勘災，了解頭城黃金茂谷的受損狀況，指示農業部從優、從速、從寬辦理救助。記者戴永華／攝影