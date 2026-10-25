多位僑委澄清惜別晚宴非為徐佳青慶生 網友不買帳：公私不分

僑委會遭指控在僑務委員會議中，為前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，多位僑務委員共同發出聲明澄清，強調「惜別晚宴」是歷年來的固定議程，並非為慶生而增設，不過許多網友並不接受，認為僑委會公私不分。

徐佳青遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，10月7日宣布請辭，由副委員長李妍慧代理職務。民眾黨立院黨團主任陳智菡近日又爆料，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發部分僑胞不滿「千萬公帑是這樣濫用的嗎？」

有僑務委員今舉行記者會，並發出聲明指出，最後一天舉辦的是惜別餐會，其意義在於向服務屆滿的僑務委員致意，感謝長年投入，並延續委員之間的情誼與合作，

聲明強調，惜別晚宴為歷年來固定議程之一，並非為慶生而增設；僑委會已公開說明，徐佳青出席，是回應逾百位僑務委員的連署邀請意願；現場生日祝福安排未額外支用公務預算，也未增加額外經費支出。

不過在英國擔任僑務委員的蔡惠玉於臉書粉絲頁轉發聲明後，許多網友並不買帳，有網友認為「公私不分再努力都是不對」、「颱風天在圓山飯店爽拿大家的錢爽」、「不用再幫徐佳青洗了好嗎 他就是個公私不分濫用公帑的人」。