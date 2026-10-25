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民眾黨諷僑務委員「問A答ㄉㄊㄋ」 原來傲慢兩字可以如此具象化

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
僑委會前委員長徐佳青近期再度捲入晚宴爭議，法國僑務委員薛雅俶（圖）等人今天舉行「出錢出力挺台灣，不容抹黑踐踏！全球僑務委員還原真相記者會」。記者許正宏／攝影
僑委會前委員長徐佳青近期再度捲入晚宴爭議，法國僑務委員薛雅俶（圖）等人今天舉行「出錢出力挺台灣，不容抹黑踐踏！全球僑務委員還原真相記者會」。記者許正宏／攝影

僑委會前委員長徐佳青近期再度捲入晚宴爭議，多名僑務委員今天大動作舉行記者會駁斥相關指控。民眾黨發言人張彤表示，法國僑務委員薛雅俶說得很好，「你要先做一個人，先做一個好人，再做台灣人，再有政黨傾向」，這句話請他們回去集體罰寫十遍。

民眾黨立院黨團主任陳智菡上周指控，僑委會包下圓山飯店舉行年度僑務委員會議，花費公帑幫徐佳青舉辦歡送會及慶生會。多名僑務委員今天舉行記者會，同時發布全球131名僑務委員共同聲明連署，重申惜別餐會並非慶生會，生日祝福安排未額外支用公務預算。

張彤稍早在臉書發文表示，五大洲僑務委員的記者會實在太精彩，完全就是「問A答ㄉㄊㄋ」的教科書，讓人知道「傲慢」兩個字原來可以如此具象化，「以後遇到回答不出來的問題，就可以反嗆提問的人：你要稍微做功課、If u ask the right questions, u will get the right answers.」

張彤強調，從來沒有人否認僑務委員的貢獻，更從來沒有人說僑務委員會議晚宴不該辦，大家是質疑一個耍特權讓兒子冒充攝影官跟著周遊列國、讓老公開外館公務車，一家人寄生僑委會環遊世界而請辭的徐佳青，為何把該犒勞辛苦僑委們的晚宴變成自己的慶生趴？

張彤質疑，徐佳青憑什麼用公帑包下圓山大飯店，又是看佳績影片又是舉紅酒杯致詞，全場歡唱祝壽超過半個小時？另外在會中播放的「歌功頌佳青6年德政影片」，是否又是硬凹公務人員製作？至於僑委會代理委員長李妍慧，憑什麼在公務場合做自己的私人表忠，拿著麥克風公然造謠「徐佳青下台是被抹黑跟選舉操作」？

張彤說，這些僑務委員無法回答上述問題，整場記者會先是強調「花束是自費」，更把民眾黨的所有質疑「滑坡扭曲成中共打壓、中共認知作戰、不愛台灣」，其實薛雅俶說得很好，「你要先做一個人，先做一個好人，再做台灣人，再有政黨傾向」，這句話就請他們回去集體罰寫十遍。

民眾黨 法國 僑委會 徐佳青

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