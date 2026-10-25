【重磅快評】颱風天的慶生宴 徐佳青樹立官場的新「標竿」

同樣是颱風天，當年身為行政院秘書長的薛香川，只因自費陪岳父吃地瓜稀飯，就被民進黨追打；如今，前僑委會委員長徐佳青因爭議請辭、正待外界檢視，卻能在離開職位後，接受所屬機關以僑胞惜別晚宴之名安排的慶生待遇。當年被民進黨拿來大做文章的官箴，如今究竟還剩下多少？

前朝官員薛香川，2009年在莫拉克颱風重創南台灣之際，因被媒體報導在颱風天自費陪95歲岳父到飯店吃地瓜稀飯，引發民進黨猛烈批評，最終請辭行政院秘書長。當時，民進黨對官員的要求何其嚴格，彷彿颱風天務必時時刻刻守在崗位上，可沒有如今官員常用「遙控坐鎮」這套變通說法。現在回頭看，當年薛川香因此小事下台簡直成了一則政治笑話。原來，官員颱風天能不能陪家人吃一頓飯，不完全取決於當時的情境，還要看他是誰、隸屬哪一個政黨。

徐佳青請辭後的待遇，正讓人看見這種天壤之別。她因僑委會任內公私分不清的相關爭議遭到質疑，外界甚至以「寄生僑委會」諷刺她與機關之間的關係。請辭後的徐佳青本該暫時退居幕後，謹言慎行。沒想到，她非但沒有避嫌，還接受僑委會的安排，讓一場原本應該以僑胞為主角的惜別晚宴，「順便」成了她的風光慶生宴。如此高調的舉措，恐怕連賴總統都不敢這麼做。

更加令人瞠目結舌的是，徐佳青離開後，僑委會的作風沒有跟著改變，甚至變本加厲。面對立法院要求提出的專案報告，日前送交的內容被質疑空白到近乎「無字天書」，引發外界對機關是否尊重國會監督的批評；緊接著，又傳出近日以歡送僑胞為名的晚宴，安排替前任首長慶生的橋段。

雖然僑委會強調，活動是僑胞「連署」邀請，也沒有「額外」動用公帑，但這完全是問A答B。即使未多花一分公帑，不代表公務機關可以不必考量行政倫理。僑委會提供場地、協助活動，乃至致贈藏頭詩等安排，難免讓外界質疑是機關對卸任首長的特殊禮遇。尤其在徐佳青爭議尚未完全釐清之際，機關更應注意分際，避免讓公務資源與行政運作淪為私人情誼的延伸。所謂沒有「額外」動用公帑，回答的是經費問題，卻未回答最根本的問題：這場活動究竟為誰而辦？

僑委會的職責，是服務海外僑胞、維繫僑社與台灣的聯繫，不是替卸任首長安排體面的告別晚宴，更不是讓官員在離開職位後，依然享有宛如主人的待遇。倘若一場活動的焦點從僑胞轉向前任首長，甚至安排慶生橋段，外界自然疑惑：這究竟是服務僑胞的僑委會，還是服務徐佳青的僑委會？

徐佳青當然可以過生日，若是私人聚會，外界無從置喙；但活動掛上公務機關的名義，又與僑胞活動結合，就不能只用人情往來輕輕帶過。公務機關不是私人交誼廳，卸任首長也不應把機關的禮遇視為理所當然，更不宜透過一場惜別晚宴「搭便車」慶生。

民進黨從在野走向執政，當年對政敵毫不寬貸，如今面對自己人卻處處講人情。並未失憶的台灣人民，親眼見證了這樣的過程，今昔對比，關於吏治是提升還是沈淪，心裡應該有答案。