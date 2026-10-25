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【重磅快評】颱風天的慶生宴 徐佳青樹立官場的新「標竿」

聯合報／ 主筆室
僑委會在正式會議期間為因公器私用爭議請辭的前委員長徐佳青辦慶生歡送會，引發爭議。（取材自馬文君臉書）
僑委會在正式會議期間為因公器私用爭議請辭的前委員長徐佳青辦慶生歡送會，引發爭議。（取材自馬文君臉書）

同樣是颱風天，當年身為行政院秘書長的薛香川，只因自費陪岳父吃地瓜稀飯，就被民進黨追打；如今，前僑委會委員長徐佳青因爭議請辭、正待外界檢視，卻能在離開職位後，接受所屬機關以僑胞惜別晚宴之名安排的慶生待遇。當年被民進黨拿來大做文章的官箴，如今究竟還剩下多少？

前朝官員薛香川，2009年在莫拉克颱風重創南台灣之際，因被媒體報導在颱風天自費陪95歲岳父到飯店吃地瓜稀飯，引發民進黨猛烈批評，最終請辭行政院秘書長。當時，民進黨對官員的要求何其嚴格，彷彿颱風天務必時時刻刻守在崗位上，可沒有如今官員常用「遙控坐鎮」這套變通說法。現在回頭看，當年薛川香因此小事下台簡直成了一則政治笑話。原來，官員颱風天能不能陪家人吃一頓飯，不完全取決於當時的情境，還要看他是誰、隸屬哪一個政黨。

徐佳青請辭後的待遇，正讓人看見這種天壤之別。她因僑委會任內公私分不清的相關爭議遭到質疑，外界甚至以「寄生僑委會」諷刺她與機關之間的關係。請辭後的徐佳青本該暫時退居幕後，謹言慎行。沒想到，她非但沒有避嫌，還接受僑委會的安排，讓一場原本應該以僑胞為主角的惜別晚宴，「順便」成了她的風光慶生宴。如此高調的舉措，恐怕連賴總統都不敢這麼做。

更加令人瞠目結舌的是，徐佳青離開後，僑委會的作風沒有跟著改變，甚至變本加厲。面對立法院要求提出的專案報告，日前送交的內容被質疑空白到近乎「無字天書」，引發外界對機關是否尊重國會監督的批評；緊接著，又傳出近日以歡送僑胞為名的晚宴，安排替前任首長慶生的橋段。

雖然僑委會強調，活動是僑胞「連署」邀請，也沒有「額外」動用公帑，但這完全是問A答B。即使未多花一分公帑，不代表公務機關可以不必考量行政倫理。僑委會提供場地、協助活動，乃至致贈藏頭詩等安排，難免讓外界質疑是機關對卸任首長的特殊禮遇。尤其在徐佳青爭議尚未完全釐清之際，機關更應注意分際，避免讓公務資源與行政運作淪為私人情誼的延伸。所謂沒有「額外」動用公帑，回答的是經費問題，卻未回答最根本的問題：這場活動究竟為誰而辦？

僑委會的職責，是服務海外僑胞、維繫僑社與台灣的聯繫，不是替卸任首長安排體面的告別晚宴，更不是讓官員在離開職位後，依然享有宛如主人的待遇。倘若一場活動的焦點從僑胞轉向前任首長，甚至安排慶生橋段，外界自然疑惑：這究竟是服務僑胞的僑委會，還是服務徐佳青的僑委會？

徐佳青當然可以過生日，若是私人聚會，外界無從置喙；但活動掛上公務機關的名義，又與僑胞活動結合，就不能只用人情往來輕輕帶過。公務機關不是私人交誼廳，卸任首長也不應把機關的禮遇視為理所當然，更不宜透過一場惜別晚宴「搭便車」慶生。

民進黨從在野走向執政，當年對政敵毫不寬貸，如今面對自己人卻處處講人情。並未失憶的台灣人民，親眼見證了這樣的過程，今昔對比，關於吏治是提升還是沈淪，心裡應該有答案。

徐佳青 颱風 薛香川 僑委會

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