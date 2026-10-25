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徐佳青辦惜別宴？藍批甩鍋僑務委員：卓榮泰、賴清德還神隱？

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨團書記長許宇甄痛批，僑委會自己公器私用，現在卻把僑務委員拿出來當擋箭牌，甩鍋給僑務委員，這是卸責，這更是中華民國公務員的集體墮落。聯合報系資料照
國民黨團書記長許宇甄痛批，僑委會自己公器私用，現在卻把僑務委員拿出來當擋箭牌，甩鍋給僑務委員，這是卸責，這更是中華民國公務員的集體墮落。聯合報系資料照

針對日前被爆料23日以千萬公務預算為前委員長徐佳青慶生，今日僑委會卻以「應僑務委員邀請」才舉辦慶生會。國民黨團書記長許宇甄指出，僑委會自己公器私用，現在卻把僑務委員拿出來當擋箭牌，甩鍋給僑務委員，這是卸責，這更是中華民國公務員的集體墮落。

許宇甄表示，違法的事，僑務委員連署就可以做？請行政院長卓榮泰賴清德總統出來面對全民，難道是貪污公款不可以，但僑務委員全體連署就可以？今日更傳出，大聲為徐佳青護航的「法國僑委薛雅俶」原來是歐洲信賴台灣後援會總會長。她要問，現在是只要是「信賴之友」做的事、說的話，就是法律嗎？所有違法的事就不用查了嗎？

許宇甄質疑，現在徐佳青被踢爆5年內出國47次、526天、花費2383 萬，是否涉及公器私用的調查進度到底何時要給國人交代？當日慶生晚會徐佳青的政績照片、影片是否又是僑委會基層同仁以公務檔案製作？這不是公器私用又是什麼？國民黨團要提醒卓院長與賴總統，人民要的是真相，不是甩鍋。如果徐佳青、李妍慧只想硬拗，那就到立法院好好地向全民來報告，釐清事實。行政院政風不查，只好立法院自己來查。

徐佳青 卓榮泰 賴清德

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