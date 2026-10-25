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僑委淚控抹黑 陳智菡：徐佳青貪瀆爭議不是幾滴眼淚就能抹去

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僑委淚控抹黑 陳智菡：徐佳青貪瀆爭議不是幾滴眼淚就能抹去

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
僑委會舉辦惜別晚會，席間為前委員長徐佳青的慶生引發爭議，對此部分僑務委員今天舉行記者會，並發出聲明指出，最後一天舉辦的是惜別餐會，其意義在於向服務屆滿的僑務委員致意，強調是僑務委員連署邀請徐佳青，唱歌和播放免費紀念短片也是僑務委員自發行為，是行之有年的惜別晚宴，並非慶生歡送，強調「從來沒有這樣子定義過，這也不是事實」。記者許正宏／攝影
僑委會舉辦惜別晚會，席間為前委員長徐佳青的慶生引發爭議，對此部分僑務委員今天舉行記者會，並發出聲明指出，最後一天舉辦的是惜別餐會，其意義在於向服務屆滿的僑務委員致意，強調是僑務委員連署邀請徐佳青，唱歌和播放免費紀念短片也是僑務委員自發行為，是行之有年的惜別晚宴，並非慶生歡送，強調「從來沒有這樣子定義過，這也不是事實」。記者許正宏／攝影

僑委會前委員長徐佳青近期再度捲入晚宴爭議，多名僑務委員今天大動作舉行記者會駁斥相關指控。民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，公共事務的監督有基本是非標準，不該只用「愛不愛國」、「捐多少錢」廉價導引，「你捐錢、我繳稅，我們平等，要告就來。」

陳智菡上周在臉書發文指控，僑委會包下圓山飯店舉行年度僑務委員會議，花費公帑幫徐佳青舉辦歡送會外加慶生會。多名僑務委員今天舉行記者會，同時發布全球131名僑務委員共同聲明連署，「這次會議涉及的機票補助、住宿、場地、設備、餐飲及相關活動經費，皆依核定預算、實際支出與核銷紀錄逐項檢視，並且接受監督。」

針對多名僑務委員上午舉行「出錢出力挺台灣，不容抹黑踐踏！全球僑務委員還原真相記者會」，陳智菡稍早回應，公共事務的監督有基本是非標準，不該只用「愛不愛國」、「捐多少錢」廉價導引，至於徐佳青貪瀆的爭議，更不是幾滴「我愛台灣」的眼淚就能一筆抹去。

陳智菡指出，法國僑務委員薛雅俶質疑「一而再、再而三地打擊僑委會，最後受益的是誰」、「帶風向下來的結果， 誰是最後的受益者」，更在記者會一再用「認知作戰」將合理的監督負面導引到中共打壓，最後再瞎扯政府編列預算卻買不到軍購。

陳智菡再指，薛雅俶甚至說出「在你有政黨傾向之前，你要先做一個人，先做一個好人，再做台灣人，再有政黨傾向」，請問僑務委員真的有這麼大的權利，可以高高在上地決定誰是好人誰是壞人？誰配當台灣人？誰配加入政黨？還是根本是從人的政黨傾向去定性定義好壞？

「我是台灣人、我愛台灣、配不配當台灣人，不是一個僑務委員說了算」，陳智菡表示，如何抵抗中共打壓與認知作戰的慷慨激昂，其實就是每一個生在台灣、長在台灣、住在台灣的人民日常，而在這塊土地上要抵抗的認知作戰與灰色侵擾，還有要判斷的境內外勢力介選，絕對不比僑務委員少，「你捐錢、我繳稅，我們平等，要告就來。」

徐佳青 陳智菡 僑委會

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