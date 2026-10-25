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「只有一點跟他不一樣」 盧秀燕喊話蔣萬安：大家各自努力
受薔琵颱風影響，北部縣市連續兩天「颱風假」，職棒台灣大賽第5戰也因此二度延賽，讓陷入劣勢的中信兄弟得以多休兵兩天。不少象迷湧入台北市長蔣萬安臉書留言，感謝讓投手多點休息時間。對此，蔣萬安昨受訪時笑說，雖然他是資深龍迷，但對停班課的標準其實都依照相關規範。盧秀燕今針對此則表示，她支持中信兄弟隊「只有一點跟他不一樣」
盧秀燕上午受訪時做以上答覆，她說，她是蔣萬安的競選總部主任委員，「我們的政策、選務都是一致，只有一點跟他不一樣」，「中信兄弟總冠軍」。
她說，當然，他（蔣萬安）是支持味全龍的，但是「我是支持中信兄弟隊，中信兄弟總冠軍」、「我只有這點跟他不一樣」，大家各自努力。
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