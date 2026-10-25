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影／晚宴遭指為徐佳青慶生惹議 僑委哽咽：自發行為遭到抹黑
僑委會舉辦僑務委員會議惜別晚會，外界質疑成為前委員長徐佳青的慶生會兼惜別會，引發議論。僑務委員今天舉行記者會，強調是僑務委員連署邀請徐佳青，唱歌和播放免費紀念短片也是僑務委員自發行為，指那是行之有年的惜別晚宴，並非慶生歡送，強調「從來沒有這樣子定義過，這也不是事實」。
徐佳青遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，10月7日宣布請辭，由副委員長李妍慧代理職務。民眾黨立院黨團主任陳智菡又爆料，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發部分僑胞不滿「千萬公帑是這樣濫用的嗎？」對此，部分僑務委員今天舉行記者會，並發出聲明指出，最後一天舉辦的是惜別餐會，其意義在於向服務屆滿的僑務委員致意，感謝長年投入，並延續委員之間的情誼與合作。
擔任法國僑務委員的薛雅俶哽咽說道，陳智菡的爆料讓大家不關心他們4天3夜開會討論了些什麼，一句話把風向帶到最後一天的晚宴；她強調，晚宴是行之有年，卻被誤導成是慶生歡送，「我們從來沒有這樣子定義過，這也不是事實」，剛好那一天是徐佳青生日，我們藉由這個機會向她說一聲生日快樂，強調這都不是事先安排好的；薛雅俶表示，她對於僑務委員的善良，以及自發性的行為遭到抹黑，感到非常的不捨。
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