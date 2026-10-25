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僑委會爭議藍轟「監督了啥？」 沈伯洋：放假沒開會、開議後質詢
僑委會舉辦僑務委員會議惜別晚會，遭外界爆料變成前委員長徐佳青的慶生會兼惜別會，引發抨擊。藍轟「假公濟私」點名民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋「監督了啥？」對此，沈伯洋今天回應，相關事件昨天才爆發，立法院目前仍在休會期間，尚未開會，待開議後若排定專案報告，就會進行質詢，強調「這是立委的工作」，並表示期待召委安排專案報告，讓事實釐清。
媒體追問，現在藍營立委質疑，他過去也是外交及國防委員會委員，為什麼沒有監督？沈伯洋直言「這個問題實在太有趣了」，他解釋，這件事情是昨天爆發的，現在還在放假，立法院還沒有開會，一旦立法院開會、排了專案報告，我們當然就要開始質詢。
沈伯洋表示，他看到現在蠻多僑務委員有站出來，想要釐清事實，所以他覺得大家真的要記得，聽看聽是最重要的。今天不管看到什麼事情，就是要把事實搞清楚，把這些資訊搜尋完整，然後本於法規，去做國防外交應該有的質詢。
他也表示，非常期待召委排專案報告，排了這個專案報告之後，就可以做相對應的質詢，這是立委的工作。至於今天為什麼沒有，是因為今天沒有開會。
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