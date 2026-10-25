快訊

川普有50%機率對伊朗動核武？美預言家警告恐爆第三次世界大戰

金鐘61／節目類5大亮點一次看 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

日本抹茶名店公告拒轉賣行為 網友怒點名台灣人：支持官方

聽新聞
0:00 / 0:00

僑委會爭議藍轟「監督了啥？」 沈伯洋：放假沒開會、開議後質詢

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
沈伯洋今天回應，相關事件昨天才爆發，立法院目前仍在休會期間，尚未開會，待開議後若排定專案報告，就會進行質詢。記者郭政芬／攝影
沈伯洋今天回應，相關事件昨天才爆發，立法院目前仍在休會期間，尚未開會，待開議後若排定專案報告，就會進行質詢。記者郭政芬／攝影

僑委會舉辦僑務委員會議惜別晚會，遭外界爆料變成前委員長徐佳青的慶生會兼惜別會，引發抨擊。藍轟「假公濟私」點名民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋「監督了啥？」對此，沈伯洋今天回應，相關事件昨天才爆發，立法院目前仍在休會期間，尚未開會，待開議後若排定專案報告，就會進行質詢，強調「這是立委的工作」，並表示期待召委安排專案報告，讓事實釐清。

媒體追問，現在藍營立委質疑，他過去也是外交及國防委員會委員，為什麼沒有監督？沈伯洋直言「這個問題實在太有趣了」，他解釋，這件事情是昨天爆發的，現在還在放假，立法院還沒有開會，一旦立法院開會、排了專案報告，我們當然就要開始質詢。

沈伯洋表示，他看到現在蠻多僑務委員有站出來，想要釐清事實，所以他覺得大家真的要記得，聽看聽是最重要的。今天不管看到什麼事情，就是要把事實搞清楚，把這些資訊搜尋完整，然後本於法規，去做國防外交應該有的質詢。

他也表示，非常期待召委排專案報告，排了這個專案報告之後，就可以做相對應的質詢，這是立委的工作。至於今天為什麼沒有，是因為今天沒有開會。

沈伯洋 僑委會 徐佳青

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

批僑委會公務活動竟辦徐佳青慶生會 陳以信：假公濟私、公私不分

在野：李姸慧護航 如何相信僑委會能公正調查？

惜別晚宴遭控為徐佳青慶生 僑委：非事實 徐佳青不知情

徐佳青晚宴爭議 在野砲轟僑委會沒人說不妥？

相關新聞

僑委會爭議藍轟「監督了啥？」 沈伯洋：放假沒開會、開議後質詢

僑委會舉辦僑務委員會議惜別晚會，遭外界爆料變成前委員長徐佳青的慶生會兼惜別會，引發抨擊。藍轟「假公濟私」點名民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋「監督了啥？」對此，沈伯洋今天回應，相關事件昨天才爆發，立法院目前仍在休會期間，尚未開會，待開議後若排定專案報告，就會進行質詢，強調「這是立委的工作」，並表示期待召委安排專案報告，讓事實釐清。

談光復節 鄭麗文：台灣須有守護自己的能力 也要有化解敵意的智慧

適逢台灣光復節，國民黨主席鄭麗文今天表示，台灣的未來需要安全，需要尊嚴，也需要和平，台灣必須有守護自己的能力，也必須有化解敵意的智慧；有面對風險的準備，更要有避免戰爭的決心。

惜別晚宴遭控為徐佳青慶生 僑委：非事實 徐佳青不知情

僑委會遭指控在僑務委員會議中，為前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發爭議，有僑務委員今舉行記者會澄清，指那是行之有年的惜別晚宴，並非慶生歡送，強調「從來沒有這樣子定義過，這也不是事實」。

民進黨中國部：洋流引起中共當局高度關注 應慎防假訊息、政治恐嚇

年底就是九合一地方選舉，民進黨中國部今天指出，「洋流」興起已引起中共當局高度關注，民眾應特別防範假訊息與選前突襲、政治恐嚇與暴力威脅等介選手段，勿讓境外勢力削弱台灣社會互信、動搖民主信心，並剝奪任何人自由表達、支持參選人與參與選舉的權利。

影／晚宴遭指為徐佳青慶生惹議 僑委哽咽：自發行為遭到抹黑

僑委會舉辦僑務委員會議惜別晚會，外界質疑成為前委員長徐佳青的慶生會兼惜別會，引發議論。僑務委員今天舉行記者會，強調是僑務委員連署邀請徐佳青，唱歌和播放免費紀念短片也是僑務委員自發行為，指那是行之有年的惜別晚宴，並非慶生歡送，強調「從來沒有這樣子定義過，這也不是事實」。

澄清獻花徐佳青用公費 僑委：自掏腰包買的

僑委會前委員長徐佳青日前出席僑務委員會議惜別晚宴，在場接受獻花、慶生等安排，遭到在野黨批評，不過在美國擔任僑務委員的陳啟耕表示，花束是他自掏腰包買的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。