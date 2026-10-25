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談光復節 鄭麗文：台灣須有守護自己的能力 也要有化解敵意的智慧

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文指出，81年前的這一天，台灣終於終結半個世紀的殖民統治與戰火，迎來了歷史的新頁。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文指出，81年前的這一天，台灣終於終結半個世紀的殖民統治與戰火，迎來了歷史的新頁。圖／取自鄭麗文臉書

適逢台灣光復節，國民黨主席鄭麗文今天表示，台灣的未來需要安全，需要尊嚴，也需要和平，台灣必須有守護自己的能力，也必須有化解敵意的智慧；有面對風險的準備，更要有避免戰爭的決心。

鄭麗文指出，81年前的這一天，台灣終於終結半個世紀的殖民統治與戰火，迎來了歷史的新頁。這一天承載的，不只是歷史課本上的記憶，更是一個家庭對親人平安歸來的盼望。二戰期間，她的外公和無數台灣青年一樣，被送往南洋與太平洋戰場。他們離開熟悉的家鄉，告別牽掛的親人，在無法決定自己命運的年代，被捲入殘酷的戰爭。

鄭麗文說，自己的外公是幸運的，他活著回到了台灣；但有許多人，從此再也沒能回家。每當想起這段往事，她總會想到那些等不到孩子的父母、盼不到丈夫的妻子，以及來不及認識父親就已長大的孩子。他們的悲傷，提醒大家，戰爭的代價，是一個又一個家庭無法彌補的缺憾。

鄭麗文表示，歷經八年浴血抗戰，無數軍民以生命與犧牲迎來勝利，台灣也終於結束殖民統治。今天紀念光復，要記得前人的付出，更要珍惜能夠與家人團聚、在故鄉安穩生活的每一天。「歷史留給我們的責任，是理解苦難、記取教訓，讓後代免於重蹈覆轍。」

鄭麗文表示，殖民的傷痕不應被美化，不同的生命經驗也應被理解。更不該因為彼此的出身、認同或政治立場，就否定對方對這片土地的感情。認同台灣、守護中華民國、傳承中華文化，可以在心中相互成就。「我們有責任讓歷史成為理解彼此的起點，讓共同生活的這片土地，容得下不同的聲音，也凝聚得起共同的希望。」

鄭麗文說，身為中國國民黨主席，她深知，紀念歷史，也必須承擔開創未來的責任。台灣的未來，需要安全，需要尊嚴，也需要和平，「我們必須有守護自己的能力，也必須有化解敵意的智慧；有面對風險的準備，更要有避免戰爭的決心。」

鄭麗文表示，對人民負責的政治，應當盡一切努力降低衝突，讓和平有機會生根，讓下一代有機會在安定中追尋自己的夢想。81年前，人們盼望戰爭結束，盼望親人歸來。81年後，台灣要守住的依然是這份最樸素、也最珍貴的心願。願每一個家庭都能團圓，願每一個孩子都能平安長大，願這片我們深愛的土地，永遠遠離戰火。紀念台灣光復，讓我們以團結告慰前人，以和平守護未來。

光復節 鄭麗文 台灣光復 和平

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