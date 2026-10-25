聽新聞
0:00 / 0:00
澄清獻花徐佳青用公費 僑委：自掏腰包買的
僑委會前委員長徐佳青日前出席僑務委員會議惜別晚宴，在場接受獻花、慶生等安排，遭到在野黨批評，不過在美國擔任僑務委員的陳啟耕表示，花束是他自掏腰包買的。
徐佳青遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，10月7日宣布請辭，由副委員長李妍慧代理職務。民眾黨立院黨團主任陳智菡又爆料，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發部分僑胞不滿「千萬公帑是這樣濫用的嗎？」
有僑務委員今舉行記者會，並發出聲明指出，最後一天舉辦的是惜別餐會，其意義在於向服務屆滿的僑務委員致意，感謝長年投入，並延續委員之間的情誼與合作，強調當天餐會的性質並非徐佳青的歡送或慶生會。
針對在晚宴中有送花給徐佳青，被質疑是用公款購買，陳啟耕指出，那天晚上有兩束玫瑰花，澄清那是他自掏腰包買的，一束送給李妍慧，一束送給剛好生日的徐佳青，沒有動用到僑委會一毛錢，也沒有向任何政府單位請款。陳啟耕並拿出付款收據作為證明。
陳啟耕說，送兩束花給曾經一起工作的長官，應該不至於政府幫我們僑民埋單，更重要的是，如果有人連兩束花是誰買的都沒有查清楚就指控，那就是造謠、抹黑。陳啟耕也指出，最後上台獻花的安排是當晚確定買到花後，才跟僑委會確定，是有徵求僑委會的同意才做這件事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。