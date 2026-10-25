澄清獻花徐佳青用公費 僑委：自掏腰包買的

僑委會前委員長徐佳青日前出席僑務委員會議惜別晚宴，在場接受獻花、慶生等安排，遭到在野黨批評，不過在美國擔任僑務委員的陳啟耕表示，花束是他自掏腰包買的。

徐佳青遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，10月7日宣布請辭，由副委員長李妍慧代理職務。民眾黨立院黨團主任陳智菡又爆料，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發部分僑胞不滿「千萬公帑是這樣濫用的嗎？」

有僑務委員今舉行記者會，並發出聲明指出，最後一天舉辦的是惜別餐會，其意義在於向服務屆滿的僑務委員致意，感謝長年投入，並延續委員之間的情誼與合作，強調當天餐會的性質並非徐佳青的歡送或慶生會。

針對在晚宴中有送花給徐佳青，被質疑是用公款購買，陳啟耕指出，那天晚上有兩束玫瑰花，澄清那是他自掏腰包買的，一束送給李妍慧，一束送給剛好生日的徐佳青，沒有動用到僑委會一毛錢，也沒有向任何政府單位請款。陳啟耕並拿出付款收據作為證明。

陳啟耕說，送兩束花給曾經一起工作的長官，應該不至於政府幫我們僑民埋單，更重要的是，如果有人連兩束花是誰買的都沒有查清楚就指控，那就是造謠、抹黑。陳啟耕也指出，最後上台獻花的安排是當晚確定買到花後，才跟僑委會確定，是有徵求僑委會的同意才做這件事。