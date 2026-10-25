惜別晚宴遭控為徐佳青慶生 僑委：非事實 徐佳青不知情

僑委會遭指控在僑務委員會議中，為前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發爭議，有僑務委員今舉行記者會澄清，指那是行之有年的惜別晚宴，並非慶生歡送，強調「從來沒有這樣子定義過，這也不是事實」。

徐佳青遭指控其涉及多起特權與公器私用爭議，10月7日宣布請辭，由副委員長李妍慧代理職務。民眾黨立院黨團主任陳智菡又爆料，僑委會在剛落幕的僑務委員會議，為已因案去職的徐佳青舉辦慶生與歡送會，引發部分僑胞不滿「千萬公帑是這樣濫用的嗎？」

對此，有僑務委員今舉行記者會，並發出聲明指出，最後一天舉辦的是惜別餐會，其意義在於向服務屆滿的僑務委員致意，感謝長年投入，並延續委員之間的情誼與合作。

擔任英國僑務委員的蔡惠玉說明，惜別餐會是僑務委員回台開會中的固定議程，沒有特別為誰舉行慶生會。

於法國擔任僑務委員的薛雅俶則說，陳智菡的爆料讓大家不關心他們4天3夜開會討論了些什麼，一句話把風向帶到最後一天的晚宴；她強調，晚宴是行之有年，卻被誤導成是慶生歡送，「我們從來沒有這樣子定義過，這也不是事實」。

薛雅俶指出，民眾黨立委蔡春綢當時也在場，明知整個過程；薛雅俶表示，徐佳青當時根本沒有準備，不知道要上台，指徐佳青只是依循慣例，再加上僑務委員的提議連署，並經過過半委員的支持，才邀請她參加最後一天的晚宴來接受大家的道謝與祝福。

薛雅俶說，剛好那一天是徐佳青生日，我們藉由這個機會向她說一聲生日快樂，強調這都不是事先安排好的；薛雅俶表示，她對於僑務委員的善良，以及自發性的行為遭到抹黑，感到非常的不捨。