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「福爾摩沙俱樂部」辦年會 林佳龍：民主夥伴團結合作 維護台海和平

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍昨（24）日出席「2026福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）年會，與來自歐洲的國會議員齊聚台灣。林佳龍表示，儘管近日受到颱風影響，全台各地風雨不小，歐洲議員仍克服天候挑戰，如期抵達台灣，展現民主夥伴共同面對挑戰的決心。他也特別感謝遠道而來的歐洲議員，以及協助活動舉行的工作夥伴，並期待未來持續深化台歐在經貿、科技及民主安全等領域的合作，攜手維護台海和平穩定。

林佳龍分享，年會主席、歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）在致詞時，以此次颱風比喻當前國際局勢。他提到，「我們無法決定風雨何時到來，但能決定如何應對。」面對俄羅斯與中國持續擴張威權勢力，民主夥伴更需要團結合作、做好準備。林佳龍對此深表認同，並認為歐洲議員此次風雨無阻來台，正展現民主夥伴共同面對挑戰的決心。

林佳龍指出，福爾摩沙俱樂部自2019年成立以來，持續凝聚歐洲各國跨黨派的友台力量。無論是支持台灣國際參與、維護台海和平穩定，或是反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，歐洲議員始終以具體行動支持台灣，這份情誼也是台灣推動「總合外交」的重要基礎。

林佳龍表示，他在年會致詞中延續上週出席華沙安全論壇時提出的觀點，重申「經濟安全就是國家安全」。面對全球地緣政治變局，過度的經濟依賴可能成為威權國家脅迫他國的工具，建立安全、可信賴的「非紅供應鏈」，已成為民主國家的共同課題。他指出，台灣在半導體、AI及無人機等領域具有產業優勢，與歐洲在精密製造及工業技術上的實力高度互補。從台積電在德國、鴻海與輝能科技在法國，到環球晶在義大利的投資布局，都能看見台歐合作的具體成果。

林佳龍強調，這也是他持續推動「台灣模式」的重要方向，透過經濟外交深化產業合作、以價值外交凝聚民主夥伴共識，並藉由同盟外交擴大國際支持，讓台灣與歐洲在經濟安全、民主韌性及區域和平等領域建立更緊密的合作關係。

林佳龍指出，面對中國持續擴張威權影響力，甚至企圖透過《民族團結進步促進法》實施長臂管轄與跨國鎮壓，威脅民主社會的自由與法治。台灣將持續強化自我防衛與全社會韌性，並與歐洲民主夥伴共同因應假訊息、外部資訊操弄及網路攻擊等混合威脅。

最後，林佳龍特別準備紀念鋼筆，感謝每一位福爾摩沙俱樂部的議員長期支持台灣，並期待未來透過歐洲議員的影響力，持續深化台歐在經貿、科技與民主安全等領域的合作，攜手維護台海和平穩定，共同書寫台歐合作關係的新頁。

林佳龍 和平 台海

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