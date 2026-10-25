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民進黨中國部：洋流引起中共當局高度關注 應慎防假訊息、政治恐嚇

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨。聯合報系資料照
民進黨。聯合報系資料照

年底就是九合一地方選舉，民進黨中國部今天指出，「洋流」興起已引起中共當局高度關注，民眾應特別防範假訊息與選前突襲、政治恐嚇與暴力威脅等介選手段，勿讓境外勢力削弱台灣社會互信、動搖民主信心，並剝奪任何人自由表達、支持參選人與參與選舉的權利。

民進黨中國部在臉書撰文指出，「洋流」興起顯然已引起中共當局的高度關注，中國對台介選也開始以隱蔽滲透與公開威嚇並進，之前多採取不引人注意的低價旅遊團或人際關係的串聯網絡，近期則是擴展到恐嚇威脅支持者以及政治制裁參選人的親屬。

民進黨中國部指出，隨著11月28日投票日接近，民眾必須特別防範兩類介選手段，第一是假訊息與選前突襲，從來源不明的假民調、斷章取義的影音，到利用AI深偽製作的假醜聞、假緋聞、假退選消息，都可能趁投票前查證時間有限，突然大量散播，越是聳動、越是催促大家「立刻轉傳」的內容，越要先停下來確認。

民進黨中國部表示，第二類是政治恐嚇與暴力威脅，即針對候選人、親屬及支持者的威嚇、跟監與攻擊，都會壓縮自由參政的空間。相關案件應由司法機關追查幕後指使與資金來源；事件發生後，也要防範有人利用未經證實的訊息煽動報復，進一步擴大衝突。

民進黨中國部說，中共一面誣稱台灣民主混亂，一面透過資訊操弄與政治施壓，其目的就是削弱台灣社會的互信，動搖人民對民主制度的信心；大家可以有不同的政治立場，但不能讓境外勢力利用彼此的分歧，剝奪任何人自由表達、支持參選人與參與選舉的權利。台灣的選舉只能由台灣人民決定，不容北京以假訊息與恐嚇干預人民的選擇。

國安局日前表示，統計截至今年9月止，台灣政府網路服務網（GSN）每天平均遭侵擾數達約258萬次，且6月起呈上揚態勢，7月偵測總數更達破億次，不排除為謀介入台灣九合一選舉預做情蒐及侵擾準備。

2026九合一選舉 沈伯洋 假訊息 中共 恐嚇 中國

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